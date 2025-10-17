halálfekélyvádgyermekédesanya

Halálra kínozta az ágyhoz kötött gyermekét egy szabolcsi nő

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolják.

Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség azzal az idős nővel szemben, aki felnőtt, ágyhoz kötött lányának okozott hónapokon keresztül szenvedést, amely végül a halálához vezetett.

A vádirati tányállás szerint az idős szülők háztartásában élt a középkorú sértett, aki születésénél fogva mozgásában korlátozott volt.

A nő 2024-től már egyedül közlekedni sem tudott, ennek ellenére a szülők a kétszintes családi ház emeletén helyezték el, ahol mellékhelység nem volt kialakítva. A nő a szobából segítség nélkül nem tudott kijutni. A szülők az ágyhoz kötött gyermeküket nem etették, nem itatták és a megfelelő higiéniáról sem gondoskodtak. A sértett ezért kórosan lesoványodott, és testén a fekélyek elfertőződtek, ami a nő halálához vezetett.

Az eljárásközben a sértett apja meghalt.

A főügyészség az édesanyát különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolja, mert a gyermekének hosszú időn keresztül rendkívüli szenvedést okozott. A főügyészség indítványa – beismerés és tárgyalásról lemondás esetén – 15 év börtönbüntetés és 10 év közügyektől eltiltás.


