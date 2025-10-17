Halálra kínozta az ágyhoz kötött gyermekét egy szabolcsi nő

A vádirati tányállás szerint az idős szülők háztartásában élt a középkorú sértett, aki születésénél fogva mozgásában korlátozott volt.

A nő 2024-től már egyedül közlekedni sem tudott, ennek ellenére a szülők a kétszintes családi ház emeletén helyezték el, ahol mellékhelység nem volt kialakítva. A nő a szobából segítség nélkül nem tudott kijutni. A szülők az ágyhoz kötött gyermeküket nem etették, nem itatták és a megfelelő higiéniáról sem gondoskodtak. A sértett ezért kórosan lesoványodott, és testén a fekélyek elfertőződtek, ami a nő halálához vezetett.