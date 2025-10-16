A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és a Ráckevei Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Tököl városának egyik külterületi méhészetében a mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegséget állapította meg – tájékoztat a közösségi oldalán a település.
Zárlatot vezettek be Budapest agglomerációjában
„A zárlat addig tart, amíg a zárlat alatt álló területen a betegség miatt helyi zárlat van.”
Részletezik, a fertőzött méhészet körül öt kilométeres sugarú kör által határolt területre a járványügyi vizsgálatok lezárultáig községi zárlatot rendeltek el. Ez idő alatt tilos a mézelő méhek, termékeik, a velük érintkezésbe került eszközök elszállítása, a méhek beszállítása. Nem engedélyezhető a vándorméhészek letelepedése.
– írják.
