Két magyart kellett hazahozni Mexikóból, mert túl sok embert raboltak el

Ide nem fér ki a bűnlajstromuk, de a cikk azzal kezdődik.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI/Police2025. 10. 17. 14:08
Forrás: Police
Két, csalás, közokirat-hamisítás, emberrablás, önbíráskodás és kiskorú veszélyeztetése miatt körözött magyar állampolgárt, egy nőt és egy férfit adott ki Mexikó a magyar hatóságoknak – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a rendőrség honlapján pénteken.

A gyanúsítottakat a Pesti Központi Kerületi Bíróság körözte nemzetközi elfogatóparancs alapján. A kiadatásra azt követően került sor, hogy az ORFK megszervezte a hazaszállításukat – tartalmazza a közlemény.

A kiadatás és a hazaszállítás gondosan megtervezett folyamata során a rendőrség munkatársai szorosan együttműködtek a mexikói hatóságokkal és az Interpollal annak érdekében, hogy minden jogszerű, biztonságos és zökkenőmentes legyen – fogalmaztak.

A művelet ismét rávilágít arra, hogy a nemzetközi rendőri együttműködésnek köszönhetően nincs olyan pont a világon, ahol a bűnelkövetők tartósan elrejtőzhetnének az igazságszolgáltatás elől.

 

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

