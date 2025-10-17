Két, csalás, közokirat-hamisítás, emberrablás, önbíráskodás és kiskorú veszélyeztetése miatt körözött magyar állampolgárt, egy nőt és egy férfit adott ki Mexikó a magyar hatóságoknak – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a rendőrség honlapján pénteken.
Két magyart kellett hazahozni Mexikóból, mert túl sok embert raboltak el
Ide nem fér ki a bűnlajstromuk, de a cikk azzal kezdődik.
A gyanúsítottakat a Pesti Központi Kerületi Bíróság körözte nemzetközi elfogatóparancs alapján. A kiadatásra azt követően került sor, hogy az ORFK megszervezte a hazaszállításukat – tartalmazza a közlemény.
A kiadatás és a hazaszállítás gondosan megtervezett folyamata során a rendőrség munkatársai szorosan együttműködtek a mexikói hatóságokkal és az Interpollal annak érdekében, hogy minden jogszerű, biztonságos és zökkenőmentes legyen – fogalmaztak.
A művelet ismét rávilágít arra, hogy a nemzetközi rendőri együttműködésnek köszönhetően nincs olyan pont a világon, ahol a bűnelkövetők tartósan elrejtőzhetnének az igazságszolgáltatás elől.
