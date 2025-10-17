Kedden nem jelent meg munkahelyén egy budapesti férfi, ami nagy aggodalmat váltott ki a cég vezetőjéből. Többször próbálta telefonon elérni beosztottját, de nem járt sikerrel, így végül úgy döntött, elmegy a férfi lakására, hogy meggyőződjön róla, hogy minden rendben van – kezdi a bejegyzését az Országos Mentőszolgálat.
Nem ment be dolgozni a budapesti férfi, a főnöke elment érte a lakására, de soha nem felejti el, ami ott fogadta
Még sokáig fogják emlegetni.
Miután sem csengetésre, sem kopogásra nem érkezett válasz, a cégvezető kétségbeesetten tárcsázta a 112-es segélyhívót. A helyszínre mentők, rendőrök és tűzoltók is érkeztek. Miután a rendőrök a kertben élő két nagytestű kutyát elterelték a bejárattól, bajtársaink rögtön a beteghez siettek, akit az ágy mellett, a földön fekve találtak, egyértelmű sztróktünetekkel.
Azonnal megkezdték a férfi vizsgálatát és ellátását, akit rövidesen a cégvezető emberséges hozzáállásának és a helyszínen történt példás csapatmunkának köszönhetően stabil állapotban szállítottak a legközelebbi sztrókcentrumba.
