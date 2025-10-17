bejáratkutyacsapatmunkabudapesti

Nem ment be dolgozni a budapesti férfi, a főnöke elment érte a lakására, de soha nem felejti el, ami ott fogadta

Még sokáig fogják emlegetni.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 17. 13:48
illusztráció Forrás: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedden nem jelent meg munkahelyén egy budapesti férfi, ami nagy aggodalmat váltott ki a cég vezetőjéből. Többször próbálta telefonon elérni beosztottját, de nem járt sikerrel, így végül úgy döntött, elmegy a férfi lakására, hogy meggyőződjön róla, hogy minden rendben van – kezdi a bejegyzését az Országos Mentőszolgálat. 

Miután sem csengetésre, sem kopogásra nem érkezett válasz, a cégvezető kétségbeesetten tárcsázta a 112-es segélyhívót. A helyszínre mentők, rendőrök és tűzoltók is érkeztek. Miután a rendőrök a kertben élő két nagytestű kutyát elterelték a bejárattól, bajtársaink rögtön a beteghez siettek, akit az ágy mellett, a földön fekve találtak, egyértelmű sztróktünetekkel.

Azonnal megkezdték a férfi vizsgálatát és ellátását, akit rövidesen a cégvezető emberséges hozzáállásának és a helyszínen történt példás csapatmunkának köszönhetően stabil állapotban szállítottak a legközelebbi sztrókcentrumba.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu