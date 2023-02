A Real Madrid nem maradt szégyenben, mint a brazilok

Amint arról beszámoltunk, a Marokkóban zajló klubvilágbajnokság első elődöntőjében kedden este Tangerben nagy meglepetés született: a szaúdi Al-Hilal 3-2-re legyőzte a brazil Flamengót, a vesztes fél edzője, Vítor Pereira pedig a lefújás után kikelt a játékvezető, a romániai magyar Kovács István ellen. Aki két büntetőt is ítélt a szaúdiak javára, és a második esetben, az első félidő hosszabbításának 8. percében (!) második sárga lappal kiállította a szabálytalannak látott brazil játékost. Szünetre 2-1-es szaúdi vezetéssel mehettek a felek, fordulás után a Flamengo tíz emberrel 3-1-es hátrányba került, s csak a 91. percben szerezte a második találatát. A brazilok számára nagyon kínos a 3-2-es vereség.

A másik elődöntőben ma este Rabatban a Real Madrid és az Al-Ahli csapott össze, és az egyiptomiak is szerettek volna meglepetést okozni. A Realban sérülések miatt Courtois, Benzema, Éder Militao, Mendy, Lucas Vázquez és Hazard sem állt Carlo Ancelotti vezetőedző rendelkezésére, az említett játékosok el sem utaztak Marokkóba. Persze a királyi gárda így is erős csapattal állt fel: Lunyin – Nacho, Rüdiger, Alaba, Camavinga – Modric (Odriozola, 90+5.), Tchouaméni, Kroos (Ceballos, 77.) – Valverde, Rodrygo (Mariano, 90+5.), Vinícius (Arribas, 90+8.). Igaz, az ukrán kapus, Lunyin a szezonban csak öt bajnoki meccsen kapott játéklehetőséget, tavaly októberben, amikor Courtois ugyancsak sérült volt.

Most az Al-Ahli sokáig jól tartotta magát, s miután egyszer a kapufa is az egyiptomiakkal volt, a 31. percben a túloldalon Lunyin nagy védése kellett, hogy az afrikai csapat ne szerezze meg a vezetést. Az első félidő végén aztán a 42. percben Vinícius, a 46.-ban pedig Valverde is betalált, így szünetben 2-0-ra vezetett a Real Madrid. Az 57. percben, amikor Vinícust buktatták az alapvonal közelében a 16-oson belül, a játékvezető mellett a VAR sem gondolta, hogy büntetőnek kellene következnie, a 63. percben azonban Camavinga szabálytalansága után az Al-Ahli büntetőhöz jutott, és ezt Malul be is lőtte (2-1). A 84. percben újabb büntető következett, de most a Realból Modric lőhetett – Viníciusszal szemben szabálytalankodtak –, a gyenge lövését azonban el-Senavi kivédte. Ám a kilenc perc hosszabbítás két Real-gólt hozott: a 92. percben Rodrygo, a 98.-ban a csereként beállt Arribas első labdaérintéséből talált be. A Real Madrid 4-1-re nyert, nem járt pórul, mint a Flamengo, így szombaton a spanyolok játsszák a döntőt az Al-Hilallal.

A szombati program:

bronzmérkőzés: Flamengo (brazil)–Al-Ahli (egyiptomi), Rabat 16.30

döntő: Al-Hilal (szaúdi)–Real Madrid (spanyol), Rabat, 20.00

Borítókép: Valverde szerezte a Real Madrid második gólját, mögötte az első találatot jegyző Vinícius lohol (Forrás: Twitter/FIFA World Cup)