Már nem akar senkit sem meggyőzni, hogy az a meccs nem volt bunda

– Korábbi társai mind azt mondják, Gyimesi Laci parádés futballista volt, aki jobban szeretett gólt rúgatni mint gólt rúgni. Ez igaz?

– Igen. A Műanyagban és a Honvéd ifiben is szélső csatárt játszottam, közel voltam a kapuhoz, és rengeteget gólt szereztem. Később változott a szerepköröm, és valóban, sokkal jobb érzés volt olyan passzt adni, amely előtt csak én láttam meg a lehetőséget, azt én tudtam csak úgy odarúgni, mint a hálóba találni, mert nagyon szeretem a futball finomságát. Ilyenkor büszkébb voltam magamra, és akadt olyan meccs, amelyen öt gólpassz állt a nevem mellett.

– Csakhogy a szurkolók emlékezetében elsősorban a nagy góllövők maradnak meg. Erről ráadásul eszembe jut, hogy amúgy is szeretett a háttérben maradni, nem kereste az újságírók társaságát, hogy szerepeljen, azaz nemigen foglalkozott önmaga menedzselésével.

– Mindkettő igaz. A klubok tényleg előszeretettel szerződtetik azokat, akiknek a neve hétről hétre szerepel a gólszerzők között. És valóban, én mindig szerettem csendben, mosolyogva a háttérben maradni, voltak mások is ilyenek, de mégis, kulcsemberei voltunk a sokszor bajnok csapatnak. Sikesdi Gábor például alig szólalt meg, közülünk egyedül ő nem volt sohasem válogatott, ugyanakkor ha ő nincs, mi nem nyerünk ennyi aranyérmet.

Az elhárító tiszt megijedt

– Fiatalon, huszonegy évesen lett válogatott, ám két mérkőzés után szó szerint kisétált a keretből. Ez hogyan történt?

– Duisburgban játszottunk kupameccset hetvenkilenc áprilisában, nyertünk kettő egyre. Akkor volt Tichy Lajos születésnapja, aki vacsora után mindenkit meghívott a szobájába koccintani. A szobatársammal mi nemigen ittunk, ezért úgy döntöttünk, hogy inkább kimegyünk a városba, és megnézzük, milyen az éjszakai élet egy német bányászvárosban. Elkövettük azt a hibát, hogy a szoba kulcsát leadtuk a recepciónál.

Akkoriban minden külföldi túrán kísért minket egy elhárító tiszt, aki figyelt minket és azt is, hogy milyen mozgások történnek a csapat körül. Komora Imre vele ment végig a szobákon, és a leadott kulcsból kiderült, mi nem vagyunk bent a szállodában.

– Gondolom, azt hitték, hogy disszidált.

– Persze, de amikor kinyitották a szobánkat, láthatták, hogy vettünk hazahozni kartonnyi dobozos sört, ami itthon akkor nagy szám volt, meg filmeket kazettán, és aki disszidálni akar, az nem tesz ilyet. Amikor hajnalban visszaértünk, a recepción mondták, hogy a szobakulcsunk Komora Imrénél van, aki persze lehordott minket, nekem pedig azt mondta, hogy öt évre elfelejthetem a válogatottságot. Nem vettem komolyan, de neki lett igaza, példát statuált velem.

GYIMESI LÁSZLÓ EGYETLEN GÓLJA A VÁLOGATOTTBAN

– Tényleg pontosan öt évvel később lett újra válogatott, a tizenkét meccséből hat a mexikói világbajnokságot megelőző két évre esett. Ennek ellenére nem volt ott vébén. Ennek is van története?

– Csak annyi, hogy nyolcvanöt decemberében játszottunk Mexikóban, és amikor hazaérkeztünk, Mezey György szövetségi kapitány azt mondta, ez a keret az alap, hozzánk csatlakoznak majd még néhányan, és találkozunk januárban, amikor megyünk majd edzőtáborba valamelyik arab országba. Azóta várom a repülőjegyet, nem kaptam meghívót, és senki sem szólt a miértről egyetlen szót sem. Sohasem kérdeztem rá, miért estem ki a keretből, mert már túl vagyok rajta. Úgy vélem, Mezey Györgynek a maga szisztémájához ott volt és én csak kispados lehettem volna.

Büntetés a bajnoki arany után

– Érdekes, hogy ezután tíz meccsen Győrben is játszott. Kölcsönadták?

– Igen. Egy napon Komora Imre közölte velem, hogy kölcsönadnak, és kész. A tavaszi szezon végén maradni akartam, meg is egyeztünk, de a Honvéd ragaszkodott a visszatérésemhez, és ezután egy évig úgy játszottam, hogy nem írtam alá a szerződésemet. Ez előfordult már korábban is.

Amikor nyolcvanban megnyertük a bajnokságot, az utolsó két fordulóban kikaptunk. Ezen a klub katona elnöke annyira felháborodott, hogy az év végi prémiumunkból levont húsz százalékot. Tette ezt úgy, hogy a Honvéd ezt megelőzően huszonöt évig nem tudott bajnok lenni!

Erre azt mondtam, hogy akkor én viszont nem írok alá. Végül játszottam akkor is, de a papírokra valaki más kanyarította rá a nevemet. Hozzáteszem, nem baj, mert így ötszörös bajnok és a Honvéd örökös bajnoka lehettem.

– A belga Genknél nem volt tekintélyesebb kérője?

– A pályafutásom során több menedzser megkörnyékezett, nagy klubokhoz csábítottak volna, de én nem akartam disszidálni. Amikor legálisan mehettem volna, akkor Komora Imre azt mondta, addig nem enged el, amíg Détárit nem sikerül eladni. Ez összejött nyolcvanhétben, és egy év múlva mehettem. Azokhoz a lehetőségekhez képest, amelyek korábban adódtak, a Genk valóban nem volt tekintélyes, de már elmúltam harminc éves, ezzel kellett élnem, és nagyon jó négy évet töltöttem ott.

A mai Honvéd kidobott pénz

– A visszavonulása után csak néhány alacsonyabb osztályú csapatnál dolgozott edzőként. Miért?

– Ez nekem is okoz hiányérzetet, NB II volt a legmagasabb szint, ahol dolgoztam. Nemigen tudom az okát. A végzettségem megvan, ugyanakkor az önmagam menedzselésében itt sem voltam jó, nem szereztem magamnak pártfogókat, akik nyomtak volna feljebb. És az is igaz, hogy nem vagyok való pályaedzőnek, mert szeretek önállóan a magam feje után menni, pedig arról a posztról el lehetett volna indulni az élvonal felé is.

Fotó: Mirkó István

– Ma a Honvédnál az a siker, hogy a csapat nem esik ki a harmadosztályba. Ezt hogyan éli meg?

– El tudja képzelni… Ez a vezetés leült velünk, régi játékosokkal, és az ígérte, folyamatosan kíváncsi lesz a véleményünkre, de erre még egyszer nem került sor, és amit mondtunk, azt sem szívlelték meg.

Két út áll egy tulajdonos előtt: vagy ő ért a futballhoz, és hoz jó döntéseket, vagy odavesz valakit maga mellé, aki ért hozzá. Minden más esetben az összes forint kidobott pénz, és ezt látjuk most Kispesten.

– Manapság mivel tölti az idejét?

– Balatonfüreden kollégistáknak tartok egyéni képzést, és van egy U16-os csapatom. Mindig abból próbálom kihozni a legtöbbet, ami éppen adódik, nem panaszkodom, és jól is érzem így magamat. Sokkal jobban, mint hogy elkezdjek tolakodni, telefonálgatni más munka érdekében. Ilyen vagyok, és ezt el is fogadom.