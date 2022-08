A klublegendák szerint a Honvédnál nem látni, mibe lehetne kapaszkodni

Erre a Bp. Honvéd legborúlátóbb szurkolói sem számíthattak. A kedvenceik az utóbbi két bajnokságban hajszállal úszták meg a kiesést, ám a vezetők új időszak kezdetét harangozták be, ami új szakmai vezetést, új vezetői szerkezetet, erősebb keretet is jelentett a szándékuk szerint. Újra lett a klubnak sportigazgatója a skót Chris Docherty személyében, aki honfitárását, Tam Courts-ot hozta vezetőedzőnek, a keretben sok változás lezajlott, ám a rajt így is roppant gyengére sikeredett.

Az első meccs előtti napon nagy megütközést keltett, hogy váratlanul mennie kellett a csapatkapitány Batik Bencének, aki hamarosan Felcsúton kötött ki. Másnap a csapat a Bozsik Arénában 1-0-ra kikapott a Zalaegerszegtől, majd a második fordulóban a múlt hét végén 4-0-s vereséget szenvedett idegenben a Mol Fehérvártól. Azaz két meccsen nulla pont, nulla szerzett gól öt kapott ellenében… Ráadásul szinte csak hírmondónak maradt meg a pályára lépők között olyan fiatal magyar, aki a klub akadémiáján nevelkedett.