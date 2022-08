Előre kódolva van az újabb paprikás hangulatú meccs

Nos, ha a pályán ezúttal nem is, a lelátón ismét paprikás hangulat várható, a Debrecen és a Vasas szurkolói nem arról híresek, hogy rajonganának egymásért.

Előzetes nyilatkozatában Joao Janeiro, a DVSC vezetőedzője igyekezett a szurkolók kedvében járni.

– Szurkolóink a Kecskemét elleni mérkőzésen fantasztikus hangulatot teremtettek. A Vasas ellen is itthon játszunk, most is számíthatunk rájuk, mi pedig szeretnénk kiszolgálni a drukkereinket. Az ellenfél egy jó csapat, de nekünk is megvannak az erősségeink. Kemény meccs lesz, az biztos, de mindent megteszünk, hogy elérjük céljainkat – nyilatkozta a Loki portugál trénere.