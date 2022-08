Törőcsik után Dárdai bolondíthatja meg a kölnieket

Amint arra számítani lehetett, a Fehérvárnak nem okozott gondot a továbbjutás a moldovai Petrocub Hincesti ellen a hazai pályán 5-0-ra megnyert mérkőzés után. A magyar csapat vendégként is győzött 2-1-re, így készülhet a német Köln elleni párharcra az Európa-konferencialiga selejtezőjében, annak is a rájátszásnak nevezett utolsó fordulójában.

– Az 5-0-s előnyünk ellenére úgy készültünk fel a párharc visszavágójára is, mint bármelyik másik mérkőzésre. Az elején az ellenfél próbált nyomást helyezni ránk, a vezetésünk után először sikerült is egyenlítenie, de a második gólunk után nyilvánvalóvá vált, hogy nem tudnak majd hat gólt szerezni és megfordítani a párharcot. Nagyon fontos a továbbjutás, hiszen a bajnokság és a Magyar Kupa mellett a Vidi mindig jól akar teljesíteni a nemzetközi porondon is, örülünk, hogy a következő körben egy olyan nagy csapat, mint a Köln ellen játszhatunk majd. Mostantól a Ferencváros elleni bajnokira, majd a Kölnre készülünk majd, feltérképezzük őket is és remélem, a rájátszásban is sikerül majd eredményesen szerepelnünk – nyilatkozta a Kisinyovban rendezett találkozó után Michael Boris, a Fehérvár vezetőedzője a klub honlapjának.

A mondandójából kiemelhetjük, hogy a Vidi máris megkezdi a felkészülést a Köln ellen. A német tréner tehát szakít a haladó hagyománnyal, miszerint mindig csak a következő mérkőzésre készülünk.

Sőt, gyanítjuk, a fehérváriak már napokkal ezelőtt megkezdték a német csapat feltérképezését, hiszen a moldovai együttes elleni visszavágó nem ígért különösebb izgalmat.

Magyar klubcsapat játszott már a Kölnnel felejthetetlen párharcot. Az Újpest 1983-ban a Harald Schumacherrel, Pierre Littbarskival, Klaus Allofsszal és Klaus Fischer felállt, lényegesen esélyesebbnek tartott német gárdát a hazai 3-1-es győzelem után az idegenbeli 4-2-es vereséggel kiverte a KEK 2. fordulójában. Törőcsik András egyik kései jutalomjátéka volt az a két meccs, noha gólt nem szerzett, nem tudták tartani a németek.

Törőcsik után most Dárdai bolondíthatja meg a kölnieket. Ifjabb Dárdai Pál hetek óta kiváló formában játszik, s hát neki nem kell bemutatni a német labdarúgást, hiszen ott nevelkedett.