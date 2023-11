A Bp. Honvéd szokás szerint ismét edzőt vált az újabb vereség után

Csertői Aurél tehát a tizenegyedik, az edzők tehát egy komplett futballcsapatot is ki tudnának állítani… Ő egyébként nem ismeretlen Kispesten, mert 1998-tól 1999-ig a klub játékosa volt. Edzői pályafutása legnagyobb sikerét 2006-ban a Fehérvárral érte el, amellyel megnyerte a Magyar Kupát. Az NB I-ben háromszor ért el harmadik helyezést, a Fehérvárral, a Haladással és az ETO FC Győrrel. Csertői Aurél a Sopront, a Kecskemétet, a Tatabányát, a Pápát és a Paksot is irányította, legutóbb a Gyirmótot vezette 2019 és 2023 között.

– Tudom, hogy ez kemény feladat, de nincs nyafogás, most ez a szituációt kell megoldani. Elsőként remélem, hogy az évben hátralevő négy meccsből kihozzuk a maximumot. Próbáljuk még egységesebbé tenni a csapatot, mindenáron az eredményességre kell helyezni a hangsúlyt, hogy legyen egy biztos kiindulópont a téli felkészülésre. A Honvéd tradicionális egyesület, komoly brand, jelentős közönséggel, így még nagyobbak a követelmények, mindenkinek meg kell érteni, hogy felelősséggel tartozunk a klub felé – fogalmazott Csertői Aurél a klub honlapjának.

Csertői Aurél a legutóbb Gyirmóton dolgozott Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport

Ugyanott Kun Gergely ügyvezető először megköszönte Djordje Kambernek és az őt segítő Takács Lászlónak, hogy ebben a szakmailag és lelkileg is nehéz helyzetben átvették az első csapat irányítását, és eközben a klub olyan megoldásra törekedett, amely remélhetően állandóságot jelent a vezetőedzői poszton, ami a közelmúlt történéseit ismerve furcsán hangzó állítás. Kun Gergely végül ezt mondta Csertői Aurél kinevezéséről:

– Olyan edzőt kerestünk, aki jellemzően hosszabb ideig dolgozott egy-egy klubnál, hiszen ez stabil személyiségre utal, nekünk pedig ebben a helyzetben stabilitásra és pontokra van szükségünk. Csertői Aurél tapasztalt szakember, bízunk benne, hogy nálunk is sikeres lesz.

A klub stratégiája az edzőváltás ellenére sem változik, Csertői Auréllal szemben is elvárás a fiatalok beépítése. Viszont a fiataloknak, akik ilyen lehetőséget kapnak, igenis felelősséget kell vállalniuk, annak tükrében is, hogy akiket mi itthon fiatalnak titulálunk, azok a nemzetközi futballban már nem számítanak annak.

És tegyük hozzá azt is, hogy amikor egy klub rövid idő alatt sokszor kényszerül edzőváltásra, mint az utóbbi években mi is, akkor mélyebb elemzésre is szükség van a háttérben húzódó problémák azonosítására, amely folyamatosan zajlik.

Borítókép: Csertői Aurél roppant nehéz feladatra vállalkozik (Fotó:honvedfc.hu)