Álmatlan éjszakái voltak a Honvéd kiesésében vétkes játékvezetőknek

„A bírói hiba olyan, mint a közlekedési baleset: egy is sok.” Ez akár mottója is lehetne a játékvezetésnek, még úgy is, hogy miként sajnos a közlekedési balesetek mindennaposak, úgy a bírói tévedéseket sem lehet száműzni a pályákról. Még akkor sem, ha azok sorsokat, karriereket befolyásolnak komoly mértékben, amire a közelmúltból is hozhatunk példát. Az előző bajnoki szezon utolsó fordulójában a Bp. Honvéd a kiesés ellen harcolva lépett pályára Felcsúton, a találkozó 85. percében 0-0-s állásnál a labda a Puskás Akadémia egyik védőjének, Szolnoki Rolandnak a kezére pattant, de sem a játékvezető, sem a VAR nem látta tizenegyesnek a nyilvánvalóan büntetőt érő esetet.

Fotó: Mlsz.hu

– Sok álmatlan éjszakát okozott a játékvezetőknek – mondta Hanacsek Attila, az MLSZ játékvezető bizottságának az elnöke, ami érthető, hiszen ha a kispestiek értékesítik a büntetőt, talán nem esnek ki, így viszont most a másodosztályban szerepelnek. Az elnök ezután rukkolt elő a közlekedési balesetes példával, miután elárulta, hogy a májusban zárult élvonalbeli bajnokságban 17 ilyen súlyosnak mondható tévedés történt, és ezekből tíz írható a VAR számlájára. Ez az eset Hanacsek Attila szerint árnyékot vetett az egész szezonra, arra is, hogy az adatok szerint jelentősen javult a játékvezetés színvonala a videóbíró bevezetésével: az utolsó VAR nélküli idényben hatvan súlyos hibát követtek el a bírók, az említett 17 valóban látványos javulás.