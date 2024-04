Keith Self: „A demokraták a nagyanyjukat is eladnák Ukrajna finanszírozásért!”

– Évente négymillió illegális bevándorló érkezik délről az Egyesült Államokba, Marco Rubio floridai szenátor szerint a határt már nem is a kormány, hanem mexikói drogkartellek ellenőrzik. Mekkora probléma tehát az illegális bevándorlás Amerikában, és hogyan romlott a helyzet Biden kormányzása idején?

– Először is, a Biden-adminisztráció a nyitott határok politikáját vallja; több mint nyolcmillió illegális bevándorlóról beszélünk az elnöksége idején. A határőrségtől úgy tudom, és többször is megjártam a határt, hogy olyan ukázt kaptak, hogy az illegális migránsokat 72 órán belül adják át egy NGO-nak, avagy a bevándorlási és vámhatóságnak, hogy onnan az Egyesült Államok belsejébe szállíthassák őket. Így valószínűleg az összes illegális bevándorló 90 százalékát az Egyesült Államok belsejébe szállítják, és ma már minden állam határállam. Talán tudják, hogy már a New York-i polgármester is panaszkodik a migránsok miatt, és Greg Abbott texasi kormányzót, az én kormányzómat hibáztatja. Pedig a New Yorkba tartó illegális bevándorlók túlnyomó többségét a szövetségi kormány szállítja oda, nem pedig Texas. Biden tehát a nyitott határok politikáját folytatja, és a cél, hogy minél több ember minél hamarabb átjusson a határon.

Keith Self texasi republikánus képviselő a CPAC Hungary fórumán. (Fotó: Csudai Sándor)

– Ön szerint a Biden-kormányzat azért követi ezt a politikát, hogy a népesség felduzzasztásával több millió szavazót szerezzen?

– Igen, és erről időnként nagyon is nyíltan beszélnek. Ez nem egy összeesküvés-elmélet! Ez egy nagyon is nyílt dolog a részükről. Az indokolás néha eltér, de időnként kifejezetten nyíltan vállalják, hogy igen, ez az ő politikájuk.

– Pár napja arról posztolt, hogy a képviselőházban a demokraták ukrán zászlókat lengetnek közvetlenül azután, hogy újabb hatvanmilliárd dollár folyósításáról szóló törvényt fogadtak el az ukrán háborús gépezet finanszírozására. Mi baja ezzel?

– A demokraták a nagyanyjukat is eladnák Ukrajna finanszírozásért! Elsősorban az a bajom ezzel, hogy Joe Biden nem biztosított elég gyorsan fegyvereket Ukrajnának a győzelemhez. Azokat csak lassan, fokozatosan adta, hogy Ukrajna ne veszítsen. És van különbség! Én 25 évig szolgáltam a seregben, tehát tudom, mi a különbség a győzelem és a között, hogy nem szenvedünk vereséget.

Ami a háború költségeit illeti, az Egyesült Államok GDP-je 27-28 ezer milliárd dollár dollár. Az EU GDP-je körülbelül 20 ezer milliárd, miközben Oroszország GDP-je 2,5 ezer milliárd. Ez tehát nem egy fair, tisztességes küzdelem az EU és Oroszország között.

Az EU népessége a háromszorosa Oroszországénak. Véleményem szerint mindezek mögött Kína, a nagy medve – avagy sárkány – húzódik. Az Egyesült Államoknak Kínára kellene koncentrálnia, az EU el tudja intézni Ukrajnát! Lehet, hogy ez némiképp az éghajlat-politikára vagy a jóléti államra szánt költségvetés terhére megy majd, de az EU a maga 20 ezer milliárd dolláros GDP-jével egy 2,5 milliárd dolláros GDP-vel rendelkező Oroszországgal áll szemben, ami nem tisztességes küzdelem!