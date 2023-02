Az Ágyúsok bánkódhatnak, Haaland a tabella élére lőtte a Cityt

Az Arsenalnak 2023 kezdetén hétpontos előnye volt a Manchester Cityvel szemben, de még február elején is az Ágyúsok voltak a lovon. Az elmúlt két bajnokiján azonban az idény meglepetéscsapata nyeretlen maradt, és a két klub szerdai erőfelmérője idejére már csak három pont volt a londoniak előnye, ami City-győzelemmel nullára olvadhatott volna. Az Arsenalnak ráadásul nem megy a világoskékek ellen, a Premier League-ben legutóbb 2015 decemberében sikerült legyőznie a riválist, azóta zsinórban tízszer kapott ki.

A szerdai mérkőzés első félidejében viszont játékban az Arsenal kerekedett a City fölé, gólt először mégis a City szerzett. Ederson hosszú kirúgása után Jack Grealish és Tomijaszu Takeriho rohant a labdáért, a japán védő rövidre sikerült hazaadására Kevin de Bruyne csapott le, majd átemelte a tizenhatos vonalánál várakozó Aaron Ramsdale-t. (0-1)

A házigazda egy tizenegyessel egyenlített. Ederson kapus buktatta Eddie Nketiah-t, majd Bukayo Saka állt a labda mögé. A brazil kapus jelezte az angol szélsőnek, hogy a jobb sarkot válassza. Saka hallgatott rá, de Ederson a másik irányba vetődött, így 1-1-re módosult az állás.

A második félidőre felpörgött a Manchester City. Az első nagyobb veszélyhelyzetet még megúszta az Arsenal, mert úgy tűnt, hogy büntetőhöz jutnak a vendégek, de lesről indult Erling Haaland, mielőtt szabálytalankodtak volna ellene, úgyhogy a tizenegyes elmaradt.

Gól viszont még született, kettő is, és mindkettőt Pep Guardiola gárdája szerezte egy-egy gyors támadás végén. Előbb Jack Grealish talált be a 72. percben, majd tíz perccel később Erling Haaland pecsételte meg az Arsenal sorsát. A Man. City 3-1-re nyert az Arsenal otthonában, és jobb gólkülönbségének köszönhetően a tabella első helyét is elorozta az Ágyúsoktól, akiknek azonban még van egy elmaradt meccsük.

Premier League, a 12. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

Arsenal–Manchester City 1-3 (1-1)

gólszerző: Saka (42. – 11-esből), ill. De Bruyne (24.), Grealish (72.), Haaland (82.)

Borítókép: Erling Haaland ismét gólt szerzett (Fotó: EPA/Daniel Hambury)