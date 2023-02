Dárdai a téma Berlinben: Palkó is kedveli Bobic kirúgását

A német labdarúgó-bajnokság legutóbbi, 18. fordulójában a Hertha hazai pályán 2-0-ra elveszítette a berlini derbit a tabellán jelenleg második Union Berlin ellen, és most szombaton sem lesz könnyebb dolga, hiszen a hatodik Eintracht Frankfurt vendége lesz. A Hertha a legutóbbi három bajnokiját elbukta, a Wolfsburgtól otthon 5-0-ra kapott ki. Nem meglepő, hogy napirenden van az edzőkérdés, és az sem, hogy a csapat korábbi trénere, Dárdai Pál is képbe került. A szakember ráadásul most Berlinbe utazott.

A Hertha BSC múlt szombaton Fredi Bobic sportigazgatót már menesztette.

Kiszúrták, hogy Dárdai Palkó is lájkolta a bejegyzést

A Bobic kirugásáról szóló hírt a klub több korábbi játékosa is kedvelte az Instagramon, köztük a Berlinből 2021 januárjában Székesfehérvárra távozott Dárdai Palkó is – figyelt fel rá a Berliner Kurier, amit a Nemzeti Sport szúrt ki.

A Berliner Kurier cikkének a címe így néz ki: Egy lájk többet mond ezer szónál – Dárdai Palkó is kedveli Bobic kirúgását.

Ex-Herthaner Palko Dardai macht deutlich, was er vom Rausschmiss von Fredi #Bobic hält. https://t.co/gpqdb2Ay5z — BERLINER KURIER (@BERLINER_KURIER) February 1, 2023

Mint ismert, édesapjával, Dárdai Pállal 2022 szeptemberében bontott szerződést Bobic. A vezetőedzőt már 2021 novemberben leváltották, de a munkaviszonya ezután még közel egy évig megmaradt a Herthánál. Már a jövő hét elején eldőlhet, hogy visszatér-e.

Borítókép: Dárdai Palkó (23-as mezben) novemberben a görögök ellen a magyar válogatottban is bemutatkozott (Forrás: Molfehervarfc.hu)