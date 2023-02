Fradi: Sigér jó játéka a gyógyír Csercseszov mesternek az újabb sérülésekre

A Ferencváros örülhet annak, hogy 2-0-ra nyert Debrecenben a labdarúgó NB I 21. fordulójában, Sztanyiszlav Csercseszov azonban az újabb két sérülés miatt bosszankodik. Miként egy hete megírtuk, a Kisvárdán térdszalag-szakadást szenvedett Muhamed Besicet már meg is műtötték, de kisebb sérüléssel bajlódik és nem is lépett pályára a DVSC vendégeként Kovacevic, Vécsei, Baráth, Tokmac, Owusu és Mercier. A Fradi nélkülük is simán nyert, ám Debrecenben tovább bővült a sérültek listája: Samy Mmaee a Babunszkival való ütközést sínylette meg, Pászka pedig meghúzódott, mindkettőjüket le kellett cserélni. Kész szerencse, hogy Zachariassen megúszta Mance kíméletlen belépőjét (a durva szabálytalanság, amiért kiállították Mancét, megnézhető az M4 Sport videóján).

Szinte telt ház előtt játszott a Ferencváros és a DVSC a Nagyerdei Stadionban. Fotó: Czeglédi Zsolt

– Hétfőn és kedden zajlanak majd a vizsgálatok. Nagyon remélem, hogy nem komolyak a sérüléseik – mondta Samy Mmaee és Pászka állapotáról Csercseszov.

– Nagyon jó mérkőzést láthattunk. Számomra nem volt meglepetés, hogy rengeteg néző előtt léphettünk pályára. Szeretnék nagyon sok ilyen meccsen részt venni, mindig zsúfolt lelátók előtt játszani. Szerintem elégedettek lehetnek azok, akik itt voltak és azok is, akik tévén keresztül nézték a bajnokit – természetesen az orosz tréner is örült annak, hogy majdnem telt ház előtt játszottak a Nagyerdei Stadionban.

Debrecenben ismét ott volt az FTC keretében Carlos Auzqui is, aki nemrég ittasan okozott közlekedési balesetet. Csercseszov a Nemzeti Sport újságírójának kérdésére elmondta, átbeszélték vele a történteket, megkapta a büntetését, így ami történt, már a múlté. Az edzéseken jól dolgozik, ezért nevezte a mérkőzésre.

Csercseszov beszélt Sigér Dávid teljesítményéről is, a 14-szeres válogatott középpályás kezdőként játszott kimondottan jól.

– Sigér Dávid mint minden más játékos, nagyon jól végezte a dolgát Debrecenben. Nem volt meglepő számomra, hogy ilyen jó teljesítményt nyújtott, de annak is örülök, hogy elkerülik a sérülések – jegyezte meg Csercseszov.

Sigér: Én vagyok a legéhesebb a sikerre az egész keretben

Sigér egy éve tért vissza a térdszalag-szakadásból, s még fél évre volt szüksége, hogy visszanyerje a formáját.

– Azért hajtok az edzéseken, amíg össze nem esek, hogy amikor lehetőséget kapok, akkor ne legyenek fizikai korlátaim. De jó csapatban könnyű jól játszani, ahogy mondják, én magam pedig talán a legéhesebb vagyok most a sikerre az egész keretben

– nyilatkozta Sigér az M4 Sportnak, majd ő is szót ejtett a kiváló hangulatról. Azt sem hallgatta el, kicsit tartott a kiállítástól, hiszen korán, már a 22. percben sárga lapot kapott.