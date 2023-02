Két gól volt a magyar légió teljes termése a múlt héten

Maradva Németországban, a másodosztályú Hamburg ezúttal a Bielefeldet fogadta és győzte le 2-1-re, Németh András a 92. percben állt be, és most nem lőtt gólt. A csapat edzője, a magyar származású Tim Laszlo Walter az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában adott exkluzív interjúban elmondta, olyan, jó alapadottságokkal rendelkező csatárt kerestek, akiben sok lehetőség rejlik, így a tehetségkutatóik már régóta figyelték Németh Andrást is.

– Néhány személyes megbeszélés után úgy döntöttünk, hogy ő az, akire szükségünk van, és szerencsére ő is a Hamburgot választotta – mondta Walter. Hozzátette, a 20 éves támadó gyorsan beépült a csapatba, mivel több nyelven is beszél, valamint már most sokat ért a németből is. A vezetőedző meglátása szerint Németh jól érzi magát Hamburgban, ez jól látható abból, ahogyan a többiekhez, a játékostársaihoz viszonyul.

– Fizikailag még sokat erősödhet, és keményebb lehet az ellenfelekkel. A támadások befejezéséhez jó érzéke van, de a bal lábát még fejlesztheti. A fejjátéka is remek, ám van még néhány terület, amiben fejlődhet

– jelentette ki Walter. Hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy Németh szeretne is fejlődni, készen áll a tanulásra és a munkára.

Cipruson is több magyar futballista játszik, az AEK Larnaca az Európa-Konferencialigában is érdekelt. A sérült Gyurcsó Ádám nélkül is sikerült otthon 1-0-ra legyőzni az ukrán Dniprót, Nikolics Nemanja a 65. percben állt be. Vasárnap viszont az AEK 2-1-es vereséget szenvedett a bajnokságban az AEL vendégeként, Nikolics Nemanja ezt a találkozót végigjátszotta. Az Omonia Nicosia Lang Ádámmal a védelmében kapott ki 2-1-re a saját pályáján az APOEL-től, hétfőn pedig városi rangadót játszik majd az Olympiakosz Nicosiával. Az Akritasz Ónodi Ákost nem bevetve 3-1-es vereséget szenvedett a vendég Apollontól.