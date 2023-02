Megvan a vb-részvétel, de meg kell őrizni a helyeket

A Magyar Országos Korcsolyázó-szövetség (MOKSZ) tájékoztatása szerint a németországi fordulón Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Somodi Maja, Szigeti Dóra, Sziliczei-Német Rebeka, Bontovics Balázs, Major Dominik, Nógrádi Bence, Talabos Attila, Tiborcz Dániel és Varnyú Alex alkotja válogatottunkat. A hollandiai versenyre Szigeti Dórát Végi Diána Laura váltja.

– Ahogy közeledik a szezon vége, úgy kezd sűrűsödni a program és a feladataink sora – szögezte le elöljáróban Bánhidi Ákos, a válogatott vezetője. – Az előttünk álló két világkupa-fordulón szeretnénk néhány junior sportolót is bevetni, hogy a felnőttek között is tapasztalatot szerezzenek. A drezdai junior-világbajnokság után itt maradt velünk a néhány hete még az EYOF-on szerepelt Major Dominik, a lányoknál a bronzérmes junior női váltó tagja, Szigeti Dóra mutatkozhat be az első világkupáján, a jövő héten pedig Végi Diána Laura tart velünk Hollandiába. A napokban úgy érkeztünk meg a teljes mezőnyt felvonultató drezdai világkupára, hogy már nincsenek hátráltató tényezők, Jászapáti Petra lába és Somodi Maja nyaka is jobban van, s a fiúk is egészségesek.

Bánhidi Ákos a célokról is beszélt.

– A hét végi világkupa-fordulón az egyéni számokban nagyon kell örülnünk a negyeddöntős, elődöntős, döntős helyezéseknek. Célunk az, hogy minél jobb eredményeket érjünk el. Petra kiemelkedik a lehetőségeivel, neki minden esélye meg is van erre, és a váltóink is ütőképesek, a lányok és a fiúk esetében egyaránt. Mind a mix-váltó, mind a női és férfi váltó esetében az a cél, hogy az utolsó két világkupa-fordulóban bebiztosítsuk és megőrizzük a világbajnoki indulást jelentő helyeinket. Büszkén mondhatom, bár csak a harmadik és negyedik fordulóban mérettettünk csak meg, valamennyi kvartettünk már most világbajnoki résztvevő pozícióban van. Ha sikerül hasonló eredményeket elérnünk, mint Almatiban a dupla ázsiai világkupa-fordulón, akkor elégedettek lehetünk – szögezte le Bánhidi Ákos.

Borítókép: Válogatottunk jó pozíciókban várhatja az utolsó két világkupát (Forrás: MOKSZ)