A 2018 óta Szegeden védő kapus szerződése lejár, horvát sajtóhírek szerint a 37 éves kapus ugyan tárgyalt a Portóval, a Vojvodinával és a Dinamo Bukaresttel is, de végül a lengyel Wisla Plock csapatával egyezett meg. A horvátok a szerződés időtartamát is tudni vélik: Alilovic állítólag kétéves szerződést ír alá a lengyel klubhoz. A Plockban ismerős játékosok közé kerülhet a veszprémiekkel BL-döntőig jutott kapus: a lengyel ezüstérmes edzője a korábbi veszprémi edző és magyar szövetségi kapitány, Xavi Sabate, a keretben található egy korábbi és egy leendő veszprémi kézilabdázó: Mirsad Terzic és Fazekas Gergő. Rajtuk kívül a Szegedről ismert Niko Mindegía és Dmitrij Zsitnyikov is a Plockot erősíti.

Borítókép: Alilovic ismerős közegbe kerülhet (Fotó: Nemzeti Sport)