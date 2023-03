Egy magyar volt a Fradi legjobbja a Leverkusen otthonában

Gyakran megkapja a Fradi a kritikát, hogy nincsen elég magyar játékosa a pályán, és a mennyiséget tekintve ezzel aligha lehet vitába szállni: a Leverkusen otthonában is mindössze Dibusz Dénes, Botka Endre és Vécsei Bálint volt magyar a magyar bajnok mezében. Ugyanakkor a minőséget tekintve rendre értékei a csapatnak a nemzetközi meccseken, ezt ezúttal főként Vécsei bizonyította.

Vécsei Bálint a Fradi legjobbja volt a Leverkusen otthonában. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A WhoScored 1-től 10-ig tartó pontozása szerint a 29 éves középpályás 7,1-es értékű teljesítményt nyújtott a Leverkusen ellen, ezzel a Fradi játékosai között ő volt a legjobb, a második Anderson Esiti, 6,4-et kapott.

Vécsei az egész mezőnyt tekintve is a jobbak közé tartozott, hiszen a Leverkusen labdarúgói közül is csak öten kaptak nála jobb értékelést.

Érdemes alaposabban is megnézni a számokat, amelyekből kitűnik, hogy Vécsei különösen a védekezésben volt hasznos a Fradi középpályáján, így főszerepet játszott abban, amit a német lapok is megállapítottak, hogy a Leverkusen támadójátéka ötlettelenné silányult.

Vécsei nyolc szerelést mutatott be a meccsen, a Fradiból messze a legtöbbet, de a Leverkusenben is csak egyvalaki, Piero Hincapié tudott többször szerelni a mérkőzésen. Vécsei emellett két labdaszerzést (ebből csak Botkának volt több az FTC-ben, három) és egy lövésblokkolást is jegyzett.

A játékosok teljesítményének értékei a WhoScored szerint:

Vécsei Bálint a mezőny legjobbjai közé tartozott Leverkusenben

A támadásokra is maradt energiája, egy-egy lövés, kulcspassz és csel is fűződött a nevéhez, mindhárom kategóriában rajta kívül egyedül Adama Traoré jelentkezett a Fradiból, ő ugyancsak egy-egy alkalommal. Vécsei passzolt a harmadik legtöbbet a csapatban (41), méghozzá 85 százalékos pontossággal, ezzel a kezdőket tekintve Eldar Civic után (89 százalék) a második legjobb volt.

Vécsei a csoportkörben is fontos szerepet játszott

Vécsei nem először játszott fontos szerepet a Fradi Európa-liga-menetelése alatt, hiszen a török Trabzonspor elleni első csoportmeccsen gólpasszt adott, majd az AS Monaco otthonában ő lőtte az 1-1-es döntetlent érő gólt.

– Örülünk, hogy elkerültük egy nagyobb nevet, például a Manchester Unitedet. Arra készülünk, hogy tovább szeretnénk jutni, erre pedig minden esélyünk megvan – nyilatkozta Vécsei még az első meccs előtt. A 2-0-s hátrány ismeretében nehéz dolga lesz a Fradinak a visszavágón a Leverkusen ellen, de a játékosok érzései alapján nem lehetetlen a siker.

Európa-liga, nyolcaddöntő, első mérkőzés:

Bayer Leverkusen (német)–Ferencváros 2-0 (1-0), gólszerzők: Demirbay (10.), Tapsoba (86.)

Borítókép: Sajnos a Leverkusen második gólját eredményező szabadrúgásnál Vécsei (19-esben) feje fölött is elszállt a labda (Fotó: MTI/Kovács Tamás)