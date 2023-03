Nagy kár az elejéért és a végéért, két gól a Fradi hátránya

A mérkőzés előtt egész nap az tartotta lázban a magyar futballrajongókat, vajon a Ferencváros szurkolói odaérnek-e a mérkőzésre. A Fradi-drukkereket szállító vonatot ugyanis a német rendőrök a reggeli órákban megállították a cseh–német határon, leszállították a szurkolókat és majd két órán keresztül, mialatt átvizsgálták a vonatot, nem is engedték, hogy folytassák az útjukat. Félő volt, hogy emiatt a vonat nem érkezik meg időben, a fradisták lemaradhatnak a meccsről. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lépett kapcsolatba a német hatóságokkal, hogy a vonat élvezzen prioritást a vasúti közlekedésben, ennek is köszönhetően futott be a szerelvény Leverkusenbe még éppen időben, durván másfél órával a 18.45-ös kezdés előtt. Mire megkezdődött a meccs, a vonattal érkezett mind az ezer szurkoló ott volt a tribünön a Leverkusen stadionjában, a BayArenában, sőt voltak – valószínűleg Németországban élő – fradisták a hazai szimpatizánsok között is. Ezzel együtt sem volt telt ház, itt-ott kissé foghíjas volt a stadion.