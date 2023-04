Hátrányból fordított, majd csúnyán elintézte a Liverpoolt a City

A góltól felélénkült a Liverpool, de a lelkesedés csak rövid életű volt, mert Julián Álvarez tíz perc múlva, egy tetszetős támadás végén egyenlített – Jack Grealish remek labdáját hat méterről passzolta a kapuba. A sérülés miatt a lelátóra szorult Erling Haaland, valamint a pálya szélén Pep Guardiola is magából kikelve ünnepelt. (1-1)

A szünetig ezt többször nem tehették meg, a második félidő elején viszont kétszer is. Előbb Álvarez indítása után Rijad Mahrez robogott, majd középre adta a labdát, ahol a védőket maga mögött hagyó Kevin de Bruyne érkezett, és könnyedén a kapuba passzolt (2-1). Ilkay Gündogannak sem volt sokkal nehezebb feladata, amikor megduplázta a házigazda előnyét: egy blokkolt lövés után a kipattanót közelről a kapuba lőtte (3-1). Helyzetek akadtak ezután is mindkét oldalon, de gólt csak Guardiola gárdája szerzett, De Bruyne és Grealish összjátéka után az angol szélső talált be (4-1).

A Liverpool tehát ezúttal csak ráijeszteni tudott a Manchester Cityre, legyőzni nem. Utóbbi 4-1-es győzelmével öt pontra megközelítette az éllovas Arsenalt, míg a Vörösök a hatodik helyen toporognak, hét ponttal lemaradva a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helytől, amely jelenleg a Tottenham Hotspurt illeti meg.

Premier League, 29. forduló:

Manchester City–Liverpool 4-1 (1-1)

gólszerző: Álvarez (27.), De Bruyne (46.), Gündogan (54.), Grealish (74.), ill. Szalah (17.) További program, szombat:

Arsenal–Leeds United 16.00 (tv: Spíler 1)

Bournemouth–Fulham 16.00

Brighton–Brentford 16.00

Crystal Palace–Leicester City 16.00

Nottingham Forest–Wolverhampton Wanderers 16.00

Chelsea–Aston Villa 18.30 (tv: Spíler 1) vasárnap:

West Ham United–Southampton 15.00 (tv: Aréna 4)

Newcastle United–Manchester United 17.30 (tv: Spíler 1) hétfő:

Everton–Tottenham Hotspur 21.00 (tv: Match 4)



A tabella:

1. Arsenal 28 66-26 69 pont

2. Manchester City 28 71-26 64

3. Manchester United 26 41-35 50

4. Tottenham Hotspur 28 52-40 49

5. Newcastle United 26 39-19 47

6. Liverpool 27 48-33 42

7. Brighton 25 46-31 42

8. Brentford 27 43-34 42

9. Fulham 27 38-37 39

10. Chelsea 27 29-28 38

11. Aston Villa 27 35-39 38

12. Crystal Palace 28 21-38 27

13. Wolverhampton Wanderers 28 22-41 27

14. Leeds United 27 35-44 26

15. Everton 28 22-40 26

16. Nottingham Forest 27 22-49 26

17. Leicester City 27 38-47 25

18. West Ham United 26 24-34 24

19. Bournemouth 27 25-54 24

20. Southampton 28 23-46 23

Borítókép: A manchesteriek háromszor ünnepeltek (Fotó: EPA/Adam Vaughan)