Bárban is dolgozott, ma a Bayern München edzője – Tuchel különös útja

Mainzban Tuchel három magyar játékost is irányított. Stieber Zoltán nem találta meg a számításait nála, s egyetlen idény után távozott, Szalai Ádám viszont Tuchel vezetésével nőtt fel a Bundesligához. A német edző bizalmát a teljes első mainzi korszaka alatt élvezte Szalai, akkor is, amikor a 2011. januári térdszalagszakadásából végre felépült. Legjobban a 2012–2013-as idénye sikerült, amelyben 13 gólig jutott, ami azóta is magyar Bundesliga-rekord.

Lőw Zsolt, a bizalmi ember

A harmadik magyar Lőw Zsolt volt, aki Tuchel játékosaként szerepelt Mainzban. Ma már tudjuk, hogy kettejük kapcsolata milyen gyümölcsöző lett: Lőw később szintén Ralf Rangnick mentorálása mellett edzőnek állt, és amikor Tuchel 2018-ban megkapta a PSG kispadját, korábbi magyar játékosát hívta maga mellé másodedzőnek. Azóta mindenhol együtt dolgoztak, a Chelsea-nél Lőw helyettesítette is Tuchelt a 2021-es klub-vb-n, amelyen koronavírus-fertőzés miatt ki kellett hagynia az elődöntőt a vezetőedzőnek. Természetes volt, hogy Lőw a Bayernhez is követi Tuchelt.