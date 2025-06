Maya Kadosh: Büszkék vagyunk, hogy izraeliek vagyunk

Irán lakott területeket támad

A nagykövet egy másik bejegyzésében beszámolt arról is, hogy Gideon Szaár izraeli külügyminiszter nemzetközi diplomatákat, köztük a Magyarország izraeli nagykövetét is tájékoztatta a Bat Jam városát ért iráni ballisztikus rakétacsapás helyszínén. A látogatáson jelen volt Tzvika Brot polgármester is. A külügyminiszter a helyszínen egyértelművé tette:

Az iráni rezsim szándékosan lakott területeket vesz célba, civileket gyilkol. Ez súlyos hiba a részükről. Nem értik meg, hogy az izraeli nép erős, és óriási támogatást nyújt a »Felemelkedő Oroszlán« hadműveletnek.

Gideon Szaár világossá tette, hogy Iránnal és annak terrorproxyival nincs tárgyalás.

A hadművelet addig folytatódik, amíg el nem érjük céljainkat

– idézte őt. Maya Kadosh izraeli nagykövet nemrég exkluzív interjút adott lapunknak, ahol a közel-keleti helyzetről és Magyarországról is beszélt.