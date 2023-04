Íme a Schumacher család válasza a botrányinterjúra

A 2013 decemberében történt súlyos síbalesete óta családja meglehetősen ritkán beszélt Michael Schumacherről, így napjainkban sem tudni, hogy milyen egészségi állapotban van a hétszeres világbajnok pilóta. Corinna Schumacher 2021-ben kivételt tett, és a Netflix dokumentumfilmjében megszólalt a férjéről, igaz, sok konkrétumot akkor sem osztott meg. Leginkább a család a baleset óta megváltozott életvitelét írta le, valamint elmondta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy megóvják Michaelt a nyilvánosság kíváncsi szeme elől.

– Michael velünk van. Más formában, mint korábban, de erőt ad nekünk, hogy itt van. Ma is minden nap megmutatja nekünk, hogy mennyire erős. Együtt élünk otthon, terápián veszünk részt. Mindent megteszünk azért, hogy Michael jobban legyen, kényelmesen érezze magát, a család részének. Bármi is történjék, mindent megteszünk érte. Úgy próbálunk családként tovább élni, ahogy azt Michael szerette és ahogy most is szereti – engedett betekintést az életükbe Corinna Schumacher. – Michael mindig fontosnak tartotta a magánélet védelmét, ezért most én is törekszem arra, hogy távol a nyilvánosságtól élvezhesse az életét. Michael mindig megvédett bennünket, most pedig mi védjük meg őt – mondta eltökélten.

Ezt figyelembe véve hatalmas szenzációt jelentett, hogy a Die Aktuelle a napokban interjút közölt Michael Schumacherrel. A német bulvárlap a címlapján egy mosolygós kép mellett büszkén hirdette, hogy a legendás versenyző a balesete óta először nyilatkozott. A cikk viszont csak átverés volt, Michael Schumachertől egy szót sem idéztek, helyette a mesterséges intelligenciát hívták segítségül, így kaptak válaszokat.

A felháborító eset természetesen nem marad következmények nélkül. Schumacher családjának a szóvivője a Reuters hírügynökségnek megerősítette, jogi lépéseket tesznek az ügyben.

Borítókép: Michael Schumacher 2012 augusztusában (Fotó: AFP/Belga Mag /Eric Lalmand)