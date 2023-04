Hitetetlen sztorit mesélt Räikkönenről az egykori F1-es pilóta

Danyiil Kvjat hat idényt töltött el versenyzőként a Formula–1-ben. 2014-es bemutatkozása után a következő idényben a Red Bull fiókcsapatától, a Toro Rossótól „a nagy testvérhez” került. Az orosz pilóta első évére nem is lehetett panasz a Red Bullnál, még csapattársánál, Daniel Ricciardónál is jobbnak bizonyult, és a második szezonja harmadik versenyén egy dobogós helyezést is begyűjtött, a következő futam után mégis lefokozták, és visszakerült a Toro Rossóhoz, helyette pedig Max Verstappen kapta meg a Red Bull ülését.

Kvjat ezzel két szék közt a pad alá esett, mivel elmondása szerint a Kínában elért dobogója után a Ferrari is megkörnyékezte, a 2007-es világbajnok Kimi Räikkönen helyére szerződtették volna őt az olaszok. Az orosz azonban nemet mondott, inkább a Red Bullt választotta, amire aztán ráfázott.

– Kiválóan teljesítettem akkoriban, újabb dobogós helyezést szereztem a csapatnak. Ezzel egy időben a Ferrari ajánlatot tett nekem, velem váltotta volna le Kimit – idézte fel Kvjat a hihetetlennek ható történetet a Track Limits podcastben. – A tárgyalások a háttérben zajlottak, és nagyon nehéz volt feldolgoznom a helyzetet, hogy egy pillanatban még a Ferrari szerződése hevert a szemem előtt, a következőben pedig hirtelen visszakerültem a Toro Rossóhoz.

Kvjat később, 2018-ban ténylegesen a Ferrarihoz igazolt, igaz, csak tesztpilótaként kapott szerepet. Míg Räikkönen helyét az említett idény végén Charles Leclerc vette át a maranellói istállónál. Az utolsó Formula–1-es idényét Kvjat az Alpha Taurinál töltötte, majd a 2020-as szezon befejeztével távozott a száguldó cirkuszból. Azóta a Nascarban is kipróbálta magát, jelenleg pedig az FIA World Endurance Championship nevű sorozatában versenyez.

Borítókép: Kimi Räikkönen (balra) az Alfa Romeo pilótájaként, mellette Danyiil Kvjat, a Toro Rosso versenyzője a 2019-es Orosz Nagydíj előtt rendezett sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov)