Hamilton így tehette volna tönkre Verstappen pályafutását

Max Verstappen (Red Bull) hatalmas tehetségként, tizenhét évesen, a valaha volt legfiatalabb versenyzőként robbant be a Formula–1-be, és más fiatal pilótákkal ellentétben neki nem is kellett sokat várnia a lehetőségre, hogy topcsapatnál kapjon ülést. A holland versenyző alig több mint egy évet húzott le a Toro Rossónál, amikor a Red Bull úgy döntött, hogy az új szezon negyedik futama után a fiatal titánt kicseréli Danyiil Kvjattal. Verstappen köszönte szépen a lehetőséget, és már az első versenyt megnyerte a Red Bull volánja mögött, ami a bikák első sikere volt 2016-ban. A pályája azóta pedig csak felfelé ívelt, az elmúlt két évben a világbajnoki címet is behúzta.

Bár Verstappen a száguldó cirkuszban eltöltött ideje alatt már többször bizonyította, hogy képes felvenni a harcot a hétszeres vb-győztes Lewis Hamiltonnal (Mercedes) is, hiszen 2021-ben éppen a brit orra elől happolta el a titulust, George Russell (Mercedes) úgy látja, Verstappen karrierje megsínylette volna, ha a Toro Rossótól nem a Red Bullhoz, hanem mondjuk a Mercedeshez kerül, és csapattársként „fut össze” Hamiltonnal.

– Ha Max a Mercedeshez igazolt volna, és ott az élete formájában versenyző Hamilton mellé kerül, az árthatott volna a karrierjének – fogalmazott a Square Mile-nak adott interjújában Russell. – Max sokkal jobb pilótává vált, miután eltöltött három-négy évet a Formula–1-ben ahhoz képest, amikor csak tizennyolc hónapnyi tapasztalattal rendelkezett. Ha olyasvalakivel kellett volna akkoriban szembeszállnia, aki a fénykorában van, ráadásul vele ellentétben már az autót is jól ismeri, akkor talán Max sem jutott volna el odáig, ahol most tart – magyarázta a brit versenyző.

A holland pilóta a Formula–1-be való megérkezte után a Verstappen–Mercedes házasság létrejöttére sosem volt nagy esély, hiszen a kétszeres világbajnok nagyon fiatalon a Red Bull arca lett. Az alacsonyabb kategóriákban versenyezve Verstappen felkeltette a Mercedes figyelmét is. Erről értesülve a Red Bull gyorsan F1-es ülést kínált neki 2015-re, ugyanezt a német istálló nem tudta biztosítani neki. Verstappen így a Red Bullhoz szerződött, a többi pedig már történelem.

Borítókép: Max Verstappen (elől) és Lewis Hamilton a 2023-as Ausztrál Nagydíj utáni eredményhirdetésen (Fotó: AFP/Nurphoto/Gongora)