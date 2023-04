Kolonics nyomán: hölgyekkel hozná magát formába a fiatal kenus

Adolf Balázs hazai közönség előtt, a 2019-es szegedi világbajnokságon robbant be a nemzetközi élmezőnybe, egyben a köztudatba, amikor nagyszerű versenyzéssel, a hajrában a sportág klasszisát, a háromszoros olimpiai bajnok Sebastian Brendelt is szorongatva ezüstérmet szerzett a kenu egyes 5000 méteres távon. Noha az idő neki dolgozott azzal, hogy egy évvel elhalasztották a tokiói olimpiát, Adolf Balázs a 2021-ben megrendezett játékokon adós maradt a jó teljesítménnyel, egyesben és párosban, Fejes Dániellel sem jutott döntőbe.

Felejthetetlen pillanat, Adolf Balázs és Sebastian Brendel a szegedi vb C–1 5000 méteres döntője után. Fotó: MKKSZ/Szalmás Péter

Még abban az évben bizonyította, hogy nem az edzettségi állapotával volt gond, hiszen szeptemberben a Dániában rendezett gyorsasági vb-n egyesben ezer méteren bronzérmes, ötezren pedig világbajnok lett. Sőt ezután a maratoni világbajnokságon is győzött.

Az áttörést újabb megtorpanás követte, Adolf Balázs a tavaly, a Kanadában rendezett vb-n C–1 1000 méteren nem jutott döntőbe, ötezer méteren pedig címvédőként csupán ötödik lett, ami után csakis önmagában kereste a hibát. A legfontosabb versenyszámában, C–1 1000-en a müncheni Eb-n is lemaradt a dobogóról, párosban bronzzal, ötezer méteren pedig ezüsttel vigasztalódott, majd hogy azért szépen zárja az évet, kettesben győzött az U23-as világbajnokságon.

Többször is betegség hátráltatta Adolf Balázs felkészülését

Idén hasonló kisiklás nem fér bele, hiszen legfontosabb feladatként neki is kvótát kell szereznie a 2024-es párizsi olimpiára.

– Összességében nagyon jól állok a felkészüléssel. Nem mondom azt, hogy zökkenőmentes volt, mert télen többször is beteg voltam. Nem volt jellemző eddig rám, de az alapozás alatt négy-öt alkalommal is megfáztam sajnos, majd a dél-afrikai edzőtábor előtt a Covidot is elkaptam. Ezek egy kicsit hátráltattak, de szerencsére nem annyira, hogy meglátszódjon a teljesítményemen, mert az egészséges időszakokban nagyon jó formába tudtam hozni magam. Jelenleg intenzívebb, technikásabb edzéseink vannak, Dél-Afrikában még hosszabb, az állóképességre fókuszáló tréningjeink voltak. Most már a kondi is kevesebb, inkább karbantartó jellegű. A gyorsuláson van a fókusz – mesélt az elmúlt hetek, hónapok munkájáról, nehézségeiről.

A szokásos dilemmáról – az egyes vagy a páros élvezzen prioritást, a következőket mondta:

– Általában együtt edzünk Danival, egyesben és párosban is. Dél-Afrikában heti kétszer tudtunk kettes hajóban is evezni, azonban mivel három kvótát lehet szerezni kenuban, ezért még nem tudjuk, milyen felállásban fogunk megküzdeni a helyekért. Lehetséges, hogy egyikőnk megpróbálkozik egy másik páros összeállítással, így mindketten nagyobb eséllyel indulnánk. Jelenleg a C–1 1000 méter nagyobb előnyt élvez nálam, azonban még nem véglegesítettük az elképzeléseinket.

Húzzák egymást a honvédos lányokkal

Érdekesség, hogy Adolf Balázs és Fejes Dániel együtt edzett Csipes Ferenc női kajakos csoportjával (Csipes Tamara, Pupp Noémi, Gazsó Dorka, Fojt Sára). Annak idején Kolonics György is ekképpen igyekezett színesíteni a felkészülését, gyakran lapátolt együtt a Kovács Katalin fémjelezte csoporttal, Fábiánné Rozsnyói Katalin irányítása mellett.

– Nagyon jó a közös munka a lányokkal, a kulcsedzéseket mindig összehangoljuk. Nehéz és motiváló ellenfelei vagyunk egymásnak, különösen az egyéni evezések során. Már ősszel kipróbáltuk a közös edzéseket, a következő állomás pedig Dél-Afrika volt. Annak ellenére, hogy mi kenuban, ők pedig kajakban ülnek, mindkét félnek hasznos együttműködés valósulhatott meg – jellemezte a közös munkát Adolf Balázs.

A világbajnokság előtt persze vár még egy fontos feladat Adolf Balázsra: előbb a hazai válogatókon kell kiharcolnia a vb-indulás jogát.