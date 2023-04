Lampard 120 milliárdot lehozott a pályáról, így várja a Chelsea a Realt

A Real Madrid–Chelsea párharcban a sorozat legutóbbi két győztese huzakodik egymással, de a két éve megkoronázott londoniak nagyon messze vannak az akkori formájuktól. A legutóbbi öt meccsükön a mérlegük egy döntetlen és négy vereség, a Premier League-ben szombaton hazai pályán kaptak ki 2-1-re a Brightontól, és csak a 11. helyen állnak a tabellán. A Chelsea kispadjára április 6-án a klublegenda Frank Lampard ült le, és azóta a csapat mindhárom meccsét elveszítette. A tréner a Brighton ellen az 56. és 57. percben 1-1-es állásnál négyet cserélt: Enzo Fernándezt, Wesley Fofanát, Christian Pulisicet és Raheem Sterlinget is lehívta a pályáról, és ez a futballtörténelem legdrágább cseréje volt: a négyes fogatért a londoniak 281,5 millió fontot adtak ki, ami közel 120 milliárd forintnak felel meg. Ekkora „összeg” még soha sem hagyta el másfél perc alatt a pályát.

A Real Madrid a spanyol bajnokságban a hét végén Nacho Fernández és Marco Asensio góljaival 2-0-ra nyert Cádizban, s bár a tabellán tetemes, tizenegy pontos hátránnyal követi az éllovas Barcelonát, a BL-ben szépen menetel. A hét végi bajnokit Toni Kroos és Vinícius Junior kisebb húzódás miatt kihagyta, ma azonban a Stamford Bridge-en már mindketten Carlo Ancelotti vezetőedző rendelkezésére állnak. Kroosról amúgy friss információ, hogy a visszavonulását is fontolgató 33 éves német középpályás a sajtóhírek szerint úgy döntött, még egy évet ráhúz a királyi gárdánál.

Minden a ma 2-0-s előnyről kezdő Real Madrid mellett szól, de Lampard már csak hivatalból is optimista: – Meg kell próbálnunk megfordítani ezt a meccset, és az biztos, hogy a hangulat nagyszerű lesz a stadionban. Csak rajtunk múlik, hogy végig biztassanak bennünket a szurkolók, akik hatalmas támaszt jelenthetnek számunkra – jegyezte meg a Chelsea trénere a tegnapi sajtótájékoztatón.

Ancelotti pedig már az első találkozó után figyelmeztetett: szó nincs arról, hogy a továbbjutás már eldőlt volna.

A Napoli–Milan olasz párharcban a visszavágó előtt a hét végén a Serie A-ban egyik fél sem parádézott a főpróbán: a bajnoki tabellán 14 pont előnnyel éllovas nápolyiak otthon 0-0-t játszottak a Veronával, a negyedik milánóiak 1-1-et idegenben a Bolognával. Egy hete a San Siróban a Milan 1-0-ra legyőzte a Napolit, a sovány előnyét nem lesz könnyű megőriznie. Már csak azért sem, mert a vendéglátóknál ezúttal ott lesz a pályán a Serie A góllövőlistáját 21 góllal vezető Victor Osimhen is. A nigériai csatár sérülése után a múlt hét végén tért vissza, a Verona ellen csereként bő negyedóra játéklehetőséget kapott. Ám van, amiből a Milan is erőt meríthet: április 2-én a bajnokság rangadóján 4-0-ra győzött Nápolyban. Így bízhat abban, hogy ma összehozhat egy döntetlent, és ennél több nem is kellene neki a BL-elődöntőbe jutáshoz.