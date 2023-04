Pérez és Leclerc elégedett, Verstappen forrongott

– Nagyon jó futam volt, bár nem volt könnyű, mert nagy nyomás volt rajtam, rajtunk, a csapatokon, a szerelőkön és a versenyzőkön – mondta a futamgyőztes Pérez. – Az volt a cél, hogy a lehető legtöbb pontot megszerezzem, ez sikerült, de holnap következik a fő esemény. Hasznos tapasztalatokat szereztünk ma, de holnap mások lesznek a körülmények, megtankolt autókkal fogunk versenyezni. A harmadik rajthely nem ideális, de harcba szállok majd a győzelemért holnap is.

Leclerc vasárnap újra megpróbálhatja teljesíteni a küldetését, mert a vasárnap 13 órakor kezdődő Azeri Nagydíjon is ő rajtol az élről.

– Nem tudjuk megváltoztatni, kicserélni az autót, csak apróságokon tudunk módosítani. A mai futam is megerősítette azt, amit eddig is tudtunk, hogy a Red Bull a versenytempót nézve előnyben van. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy milyen nagy volt a hátrányunk a versenytempó tekintetében két futammal ezelőtt. Egyértelműen előreléptünk, de még nem ott vagyunk, ahol lenni szeretnénk. Ha nyerni nem tudunk, akkor a lehető legtöbbet kell kihozni az adott versenyből. Ebben ma nem volt több, úgyhogy örülök a második helynek. Megpróbálunk holnap is nyerni, de tudjuk, hogy a Red Bull gyorsabb nálunk – fogalmazott Leclerc.

Verstappent nagyon felháborították Russell manőverei. A holland a futam után hevesen számon is kérte brit kollégáját, de nem jutottak dűlőre egymással.

– Nem sikerült tisztáznunk a történteket. Nem értem, hogy miért kell ennyi kockázatot vállalni az első körben. Eltalált oldalról, megsérült az oldaldobozom, van ott egy lyuk, ami nem néz ki túl jól. Nem baj, a lényeg, hogy megvan a harmadik hely. Sok pontot szereztem. Most már a holnapi futamra koncentrálunk – tekintett előre Verstappen.

Végeredmény, Azeri Nagydíj, sprintfutam (17 kör, 101,9 km, a pontszerzők): 1. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 4.463 másodperc hátrány

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 5.065 mp h.

4. George Russell (brit, Mercedes) 8.532 mp h.

5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 10.388 mp h.

6. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 11.613 mp h.

7. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 16.503 mp h.

8. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 18.417 mp h. A vb-pontversenyek állása, versenyzők:

1. Verstappen 75 pont

2. Pérez 62

3. Alonso 48

4. Hamilton 40

5. Sainz 24

6. Russell 23

7. Stroll 21

8. Leclerc 13

9. Lando Norris (brit, McLaren) 8

10. Nico Hülkenberg (német, Haas) 6

11. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 4

12. Esteban Ocon (francia, Alpine) 4

13. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 4

14. Pierre Gasly (francia, Alpine) 4

15. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 2

16. Cunoda 1

17. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1

18. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1 Csapatok:

1. Red Bull 137 pont

2. Aston Martin 69

3. Mercedes 63

4. Ferrari 37

5. McLaren 12

6. Alpine 8

7. Haas 7

8. Alfa Romeo 6

9. Alpha Tauri 1

10. Williams 1

Borítókép: Charles Leclerc (balra), Sergio Pérez (középen) és Max Verstappen (Fotó: AFP/Giuseppe Cacace)