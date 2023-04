Verstappen szokatlanul „hátul”, Leclerc továbbra is szárnyal

Charles Leclerc (Ferrari) már az azeri egyetlen szabadedzésen is remekül teljesített, de a monacói a pénteki kvalifikáción még erre is rátett egy lapáttal, és elhappolta Max Verstappen (Red Bull) orra elől a pole pozíciót.

A Ferrari versenyzője szombatra is átmentette a jó formáját, a Formula–1 történetének első sprintidőmérőjének első szakaszát megnyerte – ezúttal is Verstappen követte. Pénteken a tréninget és a kvalifikációt is piros zászlós szakaszok tarkították, és a szombat sem telt el autótörések nélkül. Elsőként Logan Sargeant (Williams) volt a ludas, fél perccel a Q1 leintése előtt hibázott, emiatt a vártnál előbb befejeződött a szakasz, amely után Csou Kuan-jü (Alfa Romeo), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Cunoda Juki (Alpha Tauri), Pierre Gasly (Alpine) és Nyck de Vries (Alpha Tauri) búcsúzott.

A második szakaszban nem történt nagy meglepetés, Oscar Piastri (McLaren), Nico Hülkenberg (Haas), Esteban Ocon (Alpine), Kevin Magnussen (Haas) és a már említett Sargeant estek ki.