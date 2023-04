Eddig sok panasz érte a sprintet, most alig várják a pilóták

A pilóták örömmel értesültek az újításról. Carlos Sainz (Ferrari) értékeli, hogy a versenyzők ötletei nem találtak süket fülekre, és a Formula–1, valamint a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) az ő véleményüket figyelembe véve alakította át a sprinthétvégéket. Kevin Magnussen (Haas) szerint ezzel a lépéssel beválhat az F1 vezetőinek azon terve, hogy növeljék az izgalmakat.

Én pozitívumnak tekintem, hogy két időmérőt rendeznek. Ennek következtében több kockázatot vállalhatunk a sprinteken. Nem vár ránk extra büntetés, vagyis nem kell vasárnap a rajtrács végéről indulnunk, ha szombaton nem érünk célba. Több jutalom jár a kockázatvállalásért, ami nemcsak nekünk, pilótáknak jó, hanem szórakoztatóbbá is teheti a sprinteket

– mondta a dán versenyző, de Nyck de Vries (Alpha Tauri) és Charles Leclerc (Ferrari) is hasonló véleményt fogalmazott meg.

A sprinthétvégék megreformálásával a Formula–1 vezetői két legyet ütnek egy csapásra. Stefano Domenicali, a kategória elnöke egy hónapja elárulta, ő meglehetősen unalmasnak tartja a szabadedzéseket, és nyitott lenne rá, hogy a versenyhétvégéken megszokott három helyett mindössze egyet, esetleg kettőt iktassanak be a menetrendbe. Most részben Domenicali kívánsága is teljesül, mert az előttünk álló napokban csak egy tét nélküli tréninget tartanak, nem kell az „unalmas” körözgetést figyelnie. A hat sprintfutamos hétvégén kívül egyelőre azonban továbbra is sok megpróbáltatásban lesz része – minden helyszínen három-három edzéssel.

A hétvége menetrendje, péntek: 1. szabadedzés 11.30, időmérő 15.00. Szombat: sprintidőmérő 10.30, sprint 15.30. Vasárnap: Azeri Nagydíj 13.00.

Női sorozat indul A Formula–1 irányítói tavaly ősszel osztották meg a nyilvánossággal a nagyszabású tervüket, hogy egy új sorozatot hoznak létre, amelyben kizárólag női pilótáknak adnak lehetőséget a versenyzésre. Az F1 Academy idénye hét versenyhétvégéből áll majd, helyszínenként három-három futammal. A szezonnyitó szabadedzéseket pénteken, az ausztriai Spielbergben tartják, a bajnokság pedig októberben, a texasi Austinban fejeződik majd be. A mezőnyt öt csapat tizenöt pilótája alkotja, a Formula–1 mindegyiküket 150 ezer euróval támogatja. A sorozat életre hívásával az F1 vezetői szeretnék kikövezni az utat a hölgyeknek az elitkategória felé, és változtatni azon a tényen, hogy immáron közel fél évszázada, az olasz Lella Lombardi 1976-os szereplése óta nem vett részt női pilóta a száguldó cirkusz egyetlen futamán sem.

Borítókép: George Russell (a háttérben) és Max Verstappen csatája a 2022-es brazil sprintfutamon (Fotó: AFP/POOL/NELSON ALMEIDA)