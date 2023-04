Szintet léptek, autó elé vetették magukat a tüntetők

Berlinben szombaton és vasárnap is versenyt rendeztek, mindkettőn új-zélandi siker született, előbb Mitch Evans, majd Nick Cassidy révén, a bajnokságot a korábban a Formula–1-et is megjárt német Pascal Wehrlein vezeti. A szombati futam különösen bővelkedett a rajongók által is várt akciókban, 190 előzést hozott.

A vasárnapi tüntetést egy német klímavédelmi akciócsoport vállalta magára, de arról nem tettek említést, hogy miért éppen az elektromos versenysorozatot választották célpontnak, amely még érthetetlenebb döntés, mint a szintén múlt heti incidens, amely a sznúker-világbajnokságot zavarta meg.

Borítókép: Az autók már rajtra készen álltak, de a pilótáknak várniuk kellett (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Andreas Gora)