Verstappen: Úgy éreztem, mintha elvesztettem volna az egyik tüdőmet

Ha csak a pilótákon múlna, George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine), de még az újonc Logan Sargeant (Williams) is szívesen megszabadulna egy, sőt akár két edzéstől is, mivel a rendelkezésükre álló három óra feleslegesen sok. Annak ellenére is, hogy az idény során más alkalommal nincs idejük kipróbálni az új fejlesztéseket.

Verstappent megviselte a betegsége

A hétvégén Ausztráliában még persze minden a megszokott kerékvágásban zajlik. Ugyanakkor a címvédő és világbajnoki éllovas Max Verstappen (Red Bull) sem bánja, hogy a következő hetekben a szokottnál kevesebbet kell autóba ülnie. Kína visszalépése miatt ugyanis az ausztrál versenyhétvége után hosszú szünet következik, legközelebb csak április végén, Azerbajdzsánban bőgnek fel a motorok. Verstappen két hete Szaúd-Arábiába gyomorrontása után érkezett, és mint elmondta, a betegség nagyon megviselte.

– Általában örülök, ha egy futam után azonnal újabb verseny következik. Így néhány hete még azt mondtam volna, hogy nem várom a szünetet, de aztán nagyon beteg lettem, és azóta csak küszködtem, az utolsó futamon különösképp. Úgyhogy a szünet most talán jól jön, hogy csúcsformába kerüljek – ismerte el a holland pilóta.

– Sokáig nem akartam elhinni, hogy beteg vagyok, pedig alig tudtam lábra állni otthon. Úgy éreztem, mintha hiányzott volna az egyik tüdőm. Mire versenyezni kellett, azt hittem, hogy már rendbe jöttem, de miután futottam egy gyors kört az első edzésen, utána két további körig tartott, míg újra normálisan tudtam lélegezni. Tehát a betegségem hatással volt a teljesítményemre, fizikailag korlátozva voltam, ami frusztráló, főleg, hogy ez az első versenyek egyike volt.

Verstappen Ausztráliában a sajtó munkatársainak elárulta, már jobban érzi magát.

– Sokat dolgoztam magamon, és úgy látom, hogy sokat fejlődtem. Azt hiszem, hogy ezen a versenyen nem lesznek problémáim. Dzsiddában mintha összeesküdtek volna ellenem a dolgok. Egyébként is nehéz pályáról van szó, és ha nem érzed jól magad, akkor még inkább megvisel a futam. Sajnos néha megfertőződnek az emberek ilyen-olyan vírusokkal. Remélhetőleg az idény további részében már rendben leszek – bizakodott a kétszeres világbajnok.