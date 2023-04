– A múltban, a jelenben is láthattuk már, illetve a jövőben is fogjuk, hogy a Formula–1 nagyobb, mint bármelyik egyén. Bernie Ecclestone is távozott már, pedig nélküle nem is létezne az F1, most mégis sikeresebb a sorozat, mint valaha. Tehát Verstappennek két választása van: elkezd csomagolni, vagy belenyugszik a változtatásokba. Megértem őt, hiszen rengeteg kockázatot vállal, ugyanakkor fizetnek neki ezért. Ha menni akar, hát menjen. Bármennyire is kedvelem őt, a Formula–1 nem fog belerokkanni a hiányába.