Mindössze hatvan perc állt volna a pilóták és a csapatok rendelkezésére, hogy felkészítsék az autóikat az éles bevetésre, mert az idény első sprinthétvégéjén – az új lebonyolítás eredményeképp – mindössze egy szabadedzést rendeztek Bakuban. Az egyébként is rövid tesztelési idő viszont még kurtább tett. A tréning első harmadában Pierre Gasly Alpine-ja lángokba borult, és az oltás, illetve az autó eltakarítása idején piros zászló volt érvényben, az óra viszont eközben is ketyegett, így tíz perc a semmibe veszett. Gasly mellett Kevin Magnussen (Haas) is pórul járt, alatta is felmondta a szolgálatot a járgánya.

Pierre Gasly füstölgő Alpine-ja Fotó: MTI/AP/Szergej Gric

A többiek természetesen a kényszerszünet után szorgosan rótták a kilométereket, és közülük is a címvédő Max Verstappen (Red Bull) bizonyult a leggyorsabbnak.

Eredmények, szabadedzés (az élcsoport): 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:42.315 perc

2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:42.352

3. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 1:42.454

4. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:42.899

5. Lando Norris (brit, McLaren) 1:43.125

6. Nyck de Vries (holland, Alpha Tauri) 1:43.414

Míg szabadedzésekből csak egy jutott, az időmérők száma kettőre bővült a hétvégén. Az elsőn, azaz a péntek délutánin folytatódott Gasly és Magnussen vesszőfutása. Előbbi eltalálta a falat, ezért búcsúzott már az első szakaszban, utóbbit pedig felszólította a versenymérnöke, hogy technikai malőr miatt parkoljon le a bokszban.

Az eseménydús kvalifikáción már Gasly balesete előtt is lengett a piros zászló. Akkor Nyck de Vries (Alpha Tauri) miatt szakadt meg az időmérő, francia kollégájához hasonlóan a holland pilóta is a hármas kanyar után vezette a falba az autóját. Az említett trión kívül Csou Kuan-jü (Alfa Romeo) és Nico Hülkenberg (Haas) estek ki, míg az élen Charles Leclerc (Ferrari) végzett.

De Vries balesete:

VÍDEO: Batida de Nyck de Vries pic.twitter.com/LFRUBZgZAQ — Blog Fórmula 1 🏁 | Fan Page (@blog_formula1) April 28, 2023

A második szakaszt Verstappen nyerte, a legnagyobb vesztes pedig George Russell lett, aki a Mercedesszel nem jutott be a Q3-ba. Csapattársa, a hétszeres világbajnok, Lewis Hamilton is alig úszta meg a kiesést, a tizedik helyen csusszant tovább. Russell mellett Esteban Ocon (Alpine), Alexander Albon (Williams), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) és Logan Sargeant (Williams) búcsúzott.

A harmadik szakasz hatalmas csatát és még annál is nagyobb meglepetést tartogatott. Az első mért körök után Verstappen és Leclerc ezredmásodpercre azonos köridővel, 1:40.445-tel álltak. Mivel holland futotta meg először ezt az időt, őt illette volna meg a pole pozíció vasárnap, csakhogy míg Verstappen már nem tudott javítani, az idén eddig bukdácsoló Ferrarival Leclerc új pályacsúccsal az élre ugrott, övé lesz az első rajtkocka a vasárnapi Azeri Nagydíjon. Mellőle Verstappen rajtol, míg a második sort Sergio Pérez (Red Bull) és Carlos Sainz (Ferrari) foglalják majd el.