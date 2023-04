Olimpiai bajnokunk másfél milliót kért egy alapítványtól

Megtelt a terem a budapesti Szabó Dezső Katakombaszínházban, ahol a magyar labdarúgó-válogatott korábbi kapitánya, a nemzeti csapatban 86-szor pályára lépett Szalai Ádám volt a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány vendége. Mint beszámoltunk róla, a január vége óta „munkanélküli”, magát jelenleg főállású édesapaként aposztrofáló csatár rendkívül közvetlen volt, gondolatai pedig fontos üzeneteket közvetítettek a fiatal hallgatóság felé. Pontosan ezért szervezik ezeket az esteket, amely szerdán többek közt azért is jöhetett létre, mert Szalai Ádám egy forintot sem kért a szereplésért, az anélkül is értékes volt számára. Nem mindenki gondolkodik így: egy olimpiai bajnokunk másfél millió forintot akart a fellépésért. Nem is lett belőle semmi.

Hogy kiről van szó, azt a szervezők nem kívánták megnevezni, mi pedig még véletlenül sem szeretnénk tippelgetni, vagy bármiféle utalást tenni az illetőre. A dolog tanulsága enélkül, általánosságban, pusztán a jelenséget nézve is fontos.

Naivitás lenne azt hinni, hogy a sportolók (vagy más hírességek) nem kapnak pénzt azért, hogy itt-ott fellépnek. A világ legtermészetesebb dolga, hogy a hírnevük árát megkérik, elvégre sok rendezvény csakis miattuk válik szélesebb körben érdekessé. Nincs ok a panaszra, ha egy cég, vállalat vagy bármilyen profitorientált szervezet meghívásának tesznek eleget javadalmazásért cserébe, hiszen az ilyen rendezvények célja az, hogy végeredményben valamilyen hasznot hozzanak a szervezőknek.

Egy alapítvány az esetek többségében azonban nem a saját hasznát hajtja, hanem az vezérli, hogy beépítse a maga tégláit a társadalom gondoskodás nélkül folyton repedező falába, amely ezáltal erősebbé és szilárdabbá válhat. Mint bármely építkezésen, ebben a munkában is sokféle feladat van, a skála széles az elesettek megsegítésétől a szellemi töltekezésig.

A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány a következőképpen határozza meg a saját küldetését: „Szívügyünk történelmi, kulturális hagyományaink ápolása, őseink emlékének megőrzése, a tudományos és kulturális élet gazdagítása, az ezt szolgáló rendezvények szervezése, támogatása.”