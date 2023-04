Ten Hag szerint a Manchester United ajándékba adta az elődöntőt

Csúnyán lebőgött a Manchester United Sevillában. Az angol csapatnak esélye sem volt a pontszerzésre, több játékosa is csapnivaló teljesítményt nyújtott, sőt néhányuk kimondottan besegített a spanyoloknak, mint David de Gea kapus és Harry Maguire az első gólnál. Ha arra is gondolunk, hogy az első meccsen az Old Traffordon a United már 2-0-ra vezetett, majd két öngóllal hozta vissza a párharcba a Sevillát, bátran mondhatjuk, hogy nagyon elszerencsétlenkedte ezt a két mérkőzést. Erik ten Hag menedzser a sima 3-0-s vereséget követően reálisan értékelte a látottakat:

Fotó: AFP

– Világos, hogy amikor ilyen hibákat követünk el, nagyon nehéz megnyerni egy futballmeccset. Egész egyszerűen ennél jobbnak kell lennünk. Nem voltunk összeszedettek, nem voltunk nyugodtak. Ha átjátszod az ellenfél letámadását, akkor hatalmas terek nyílnak ki a pályán, de mi ezt nem tudtuk megtenni, pedig nyilvánvaló volt, hogy ezt kellett volna csinálni. Rengeteg rossz döntést hoztunk, elvesztettük a csatákat, a Sevilla játékosaiban több szenvedély, több vágy, több akarat dolgozott, és így nem nyerhettünk. Sok fontos feladat áll még előttünk, fel kell nőnünk hozzájuk, több karaktert és jó személyiséget kell mutatnunk. Nagy lehetőséget szalasztottunk el, elődöntőt játszhattunk volna egy európai kupában, de nem éltünk vele, lényegében ajándékba adtuk az ellenfélnek.