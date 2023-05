Csercseszov kiakadt, nem lennénk a játékosai helyében

A mérkőzés után Sztanyiszlav Csercseszov, a zöld-fehérek edzője az M4 Sportnak nyilatkozott a találkozó tanulságairól. Az orosz szakember sokatmondóan fogadkozott, elmondta, hogy „ami hiányzott a játékunkból, arról el fogok beszélgetni a fiúkkal”. Mélyebb elemzésbe nem bocsátkozott a bajnokcsapat edzője, de hozzátette, hogy gratulál a rangadó győztesének, a Kecskemétnek, és azt ígéri a szurkolóknak, hogy teljesen más mérkőzés lesz a jövő heti Debrecen elleni hazai találkozó, az utolsó meccs a szezonban a Groupama Arénában.

Botka Endre, a Ferencváros válogatott védője elismerte, hogy a KTE motiváltabb volt a forduló rangadóján. – Itthon mindig nehezebb játszani. Mindig mindenki minket akar megverni, ehhez már hozzá vagyunk szokva. A Kecskemét nagyon motivált volt. Kicsit a körülmények is az ő kezükre játszottak, természetesen megpróbáltunk erre felkészülni, de ezúttal ez nem sikerült. A két csapat között most jelenleg 9 pont a távolság, és talán ez mutatja a két csapat közti különbséget. Úgy érzem, még annak ellenére is, hogy volt egy ötmeccses rossz szériánk, összességében szép idényünk volt – mondta a válogatott védő, aki Dibusz Dénes távollétében a csapatkapitányi karszalagot viselte.