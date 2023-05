Divatos formulát követhet a Győr az átigazolási piacon

A Győr elleni BL-negyeddöntőben négy gólt szerzett Housheer szerződtetése illeszkedne a kézilabdában gyakran előforduló, divatos formulához. Veszprémben is tudnának erről mesélni: a férficsapat 2018-ban jelentette be Ljubomir Vranjes szerződését, majd nyilvánosságra hozta, hogy a 2019–20-as szezontól a dán világbajnok, Rasmus Lauge is csatlakozik a csapathoz a német Flensburgtól.

Borítókép: Dioner Housheer követheti az edzőjét Győrbe (Fotó: AFP)