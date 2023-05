A labdarúgó NB I 29. fordulójának a záró mérkőzését Újpesten játsszák; ahol a címvédő és éllovas Ferencváros egy esetleges újabb győzelmével kilenc pontra növelheti az előnyét első számú üldözőjével, a Paks ellen 3-2-es vereséget szenvedő Kecskeméttel szemben. A Fradi formája javuló, a két fővárosi rangadót, a Vasas és a Honvéd ellenit kapott gól nélkül nyerte meg, lezárva ezzel a roppant hosszúra nyúlt, öt nyeretlen meccset felölelő negatív szériáját. Mai ellenfele, az Újpest szárnyal a korábbi edzőjével: Nebojsa Vignjevics visszatérése óta a kiesés elől menekülő lila-fehér csapat kiegyenesedett, négy mérkőzésen tíz pontot szerzett, nem szenvedett vereséget, és elfoglalta a helyét az NB I középmezőnyében. Jelenleg 37 ponttal a hatodik helyen áll, öt fordulóval a szezonzáró előtt kilenc pont az előnye a 11. helyen álló Honvéddal szemben.

Adama Traoré a Fradi legeredményesebb támadója az idei szezonban Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

A hazai pályán tavaly október óta veretlen Újpest a legveszélyesebb játékosa, a válogatottba is behívott, és a tengerentúli bajnokságba, az MLS-be csábított Csoboth Kevin vezérletével jó hangulatban várhatja a Ferencvárost. A tapasztalata, a sokkal erősebb játékosállománya mellett az FTC a közelmúlt sikereire is alapozhat: az Újpest 2697 napja nem nyert a Fradi ellen, legutóbb 2015-ben a Groupama Arénában Mbaye Diagne góljával sikerült a bravúr. Jó hír lehet a lilák számára, hogy akkor is Nebojsa Vignjevics ült a kispadon, amikor először kapott ki hazai pályán a Fradi az új stadionjában.

A legutóbbi lila-fehér siker összefoglalója:

A mérkőzés előtt a címvédő vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov a várható izgalmakról beszélt. – Egy derbi minden országban különleges, Oroszországban a CSZKA–Dinamo, Spanyolországban a Barcelona–Real Madrid, Lengyelországban a Lech Poznan és a Legia összecsapása ilyen. Remélem, hogy a szurkolók jó hangulatot teremtenek, mi igyekszünk majd a tőlünk telhető legjobb teljesítménnyel meghálálni a szurkolást – fogalmazott az orosz szakember a klubja honlapján. Csercseszov méltatta Neboja Vignjevics munkáját. – A szezon közben több másik csapathoz hasonlóan az Újpest is edzőt cserélt, láttam, hogy az utóbbi néhány meccsen eredményesen szerepelt a csapat az új tréner irányításával. Ezeken jó futballt játszott az Újpest, de én inkább arra számítok, amit legutóbb is láthattunk, nem lesz könnyű dolgunk – nyilatkozta az oszét származású edző.

Nos, legutóbb 3-1-re nyert a Fradi hazai pályán a lilák ellen, és az a derbi valóban sokkal nehezebb volt a zöld-fehérek számára, mint a tavaly szeptemberi, amikor a Bajnokok Ligája-selejtező körében menetelve, csúcsra járatva 6-0-ra ütötték ki az Újpestet.

Tavaly ősszel csak egy csapat volt a pályán Fotó: Dömötör Csaba/Nemzeti Sport

A legutóbbi találkozás:

Idén hasonló „vérengzés” nem várható, a Fradi elmarad az őszi formájától, s miként Csercseszov is említette, Nebojsa Vignjevics visszatérésével látványosan kiegyenesedett az Újpest.

Az Újpest elefántcsontparti góllövője, a legutóbbi, a Honvéd elleni meccset eldöntő, Fernand Goure győzelemre készül a csapatával a Szusza Ferenc-stadionban. A Didier Drogbát a példaképének tekintő Goure mindent megígért a lila-fehér szurkolóknak a mai derbi előtt.