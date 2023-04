Rossi felfedezettje harcolni akar a kiesés ellen

– Valóban volt érdeklődés egy MLS-klub részéről Csoboth Kevin iránt – erősítette meg a Nemzeti Sport értesüléseit Filipovics Vladan, a támadó ügynöke. – A játékos azonban a múlt héten jelezte, még mielőtt a konkrét tárgyalások megkezdődtek volna a klubok között, hogy számára most az a legfontosabb, hogy az Újpest minél jobban szerepeljen a bajnokságban, nem szeretne a bajnoki hajrá közben csapatot váltani. Annak ellenére, hogy nagyon komoly ajánlatot tettek volna mind a játékos, mind az újpesti klub felé és a hétvégén már intézték is volna a szerződését, mert most jár le Amerikában az átigazolási időszak első szakasza – mondta Filipovics. Hozzátette, több országból is érdeklődnek Csoboth Kevin iránt, és a nyáron, amikor újra nyit az amerikai piac is (júliusban, egy hónapra), még az MLS is szóba jöhet, bár a fő cél inkább az európai folytatás lesz, de ezekről a lehetőségekről legkorábban nyáron kezdődhetnek meg a tárgyalások.

Csoboth már kétszer is játszhatott a felnőtt válogatottban Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Csoboth tavaly nyáron öt évre szerződött Újpestre, és a tavaszi szezonban vált abszolút kulcsemberré a lila-fehéreknél. Eddig 21 bajnokin játszott az Újpestben, öt gólt szerzett és öt gólpasszt adott, sőt márciusban bemutatkozhatott az A válogatottban is. Az észtek ellen debütált, majd a bolgárok elleni Eb-selejtezőn is becserélte őt Marco Rossi szövetségi kapitány.