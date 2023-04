Csercseszov elmondta, hogy miért nyert újra a Ferencváros

Visszatalált a helyes útra a Ferencváros a labdarúgó NB I-ben, a címvédő és listavezető öt nyeretlen mérkőzés után nyert ismét, a szenvedő fél a kiesés elől menekülő Honvéd volt. A 3-0-s zöld-fehér siker után Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros edzője előbb pontosan elmagyarázta, hogy milyen periódust hagyott maga mögött a csapata, majd a labdarúgóit dicsérte. „Nem feltétlenül nehéz volt a Honvéd legyőzésével magunk mögött hagyott periódus, hanem kicsit szerencsétlen. Az utóbbi hetekben sok sérültünk volt, több párharcot nem sikerült megnyernünk, ebbe belejátszott kicsit a szerencsétlenség is. A nehéz periódus nem ilyen. Láttam, ahogy a fiúk edzettek napról napra, szerintem a nehéz periódus az, ha nincs meg az akarat sem. A fociban benne van az, hogy nem tud mindig nyerni az ember. Megérdemelt győzelmet értünk el, örülök, hogy a drukkerek mögöttünk álltak. Mint azt már elmondtam, a Ferencvárosnak vannak a legjobb szurkolói, köszönjük, hogy ezúttal is támogattak minket” – idézi a Ferencváros vezetőedzőjét a Fradi.hu.

Csercseszov kollégája, a Honvédot irányító Dean Klafuric elismerte, hogy a jobbik csapat nyerte meg a mérkőzést, és a saját csapatának a sérültjeit, illetve a második csapatba száműzött labdarúgóit, Szappanos Pétert és Zsótér Donátot is megemlítette. A két játékos jelenleg a Honvéd második csapatával készül, de többek között a Fradi ellen megsérült futballisták pótlása miatt is szükség lehet a két tapasztalt, válogatott kerettag játékosra a jövő heti Újpest elleni kiesési rangadón. „A mérkőzés elején ugyan kompaktabban védekeztünk, de túlságosan mélyen húztuk meg a védelmi vonalunkat, nem tudtunk sikeres akciókat vezetni, így nem gondolom, hogy a találkozó elején jobbak lettünk volna, ugyanis nem voltunk képesek a saját stílusunk szerint futballozni. Nem voltunk elég jók, a bekapott góloknál több hibát is elkövettünk. De meg kell említeni a Ferencváros játékosainak egyéni kvalitását is, amely meghatározta ezt a mérkőzést. Nem lehet ilyenkor mit tenni, jobb volt nálunk, így gratulálnom kell az ellenfelünknek. Ami a sérülteket illeti, még nincs pontos diagnózis, így róluk egyelőre nem tudok bővebben nyilatkozni. Még meg kell várni a sérült játékosok pontos diagnózisát, és ha már tudjuk, milyen állapotban vannak, meghozhatjuk a kerettel kapcsolatos döntéseket” – mondta Klafuric.

Borítókép: Csercseszov elégedetten értékelt (Fotó: Fradi.hu)