Varga Kevint leleplezte a VAR, végül ki is kapott otthon a Debrecen

Az első percek hullámzó játékot hoztak, az látszott, hogy mindkét csapat három pontért lépett pályára. Ugyanakkor komoly helyzetet egyikük sem tudott összehozni, a védelmek minden próbálkozást csírájukban elfojtottak. Így ment a 36. percig, amikor Varga Kevin balról élesen lőtte középre a labdát, Babunszki 4 méterről becsúszva spiccel kapura küldte, Markekon már túljutott a labda, de visszavetődve rátenyerelt, majd nem sokkal később Varga Kevin 15 méteres lövését ütötte szögletre a léc alól a felcsúti kapus. A vendégek csak az 53. percben tudtak válaszolni, akkor Levi lövését védte Megyeri.

Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Egyre nagyobb erőfeszítéseket tett a Debrecen a gólért, és a 64. percben egy kapu előtti kavarodásnál kétszer is a vendégek védőiről pattant le a labda, másodszor szögletre. Öt perccel később Babunszki bombázott mellé és fölé jó helyzetből, majd a 77. percben tizenegyest ítélt a játékvezető a házigazdák javára. A felcsútiak eladták a labdát a saját tizenhatosukon belül, Varga Kevin rácsapott, majd nagyot esett, amikor Spandler becsúszott.

A VAR kiderítette, hogy a védő nem ért hozzá a csatárhoz, ezért Bognár játékvezető visszavonta az ítéletét, és színészkedésért sárga lapot adott Vargának. Ha nincs a videóbíró, nincs az a játékvezető, aki ne adott volna büntetőt, így viszont igazságos ítélet született.

A 88. percben Ferenczi buktatta Colleyt, aki nekitámadt a hazai játékosnak, az esetből Ferenczi két sárga lappal jött ki, ami kiállítást jelentett. A Loki tehát emberhátrányba került, és a hosszabbításban ez meg is bosszulta magát: a 94. percben Brendon adott be balról, Zahedi pedig középen 7 méterről a bal alsó sarokba csúsztatta a labdát – 0-1. A Lokinak akadtak lehetőségei az egyenlítésre, de már nem tudott gólt szerezni, így most a Puskás Akadémia pontszámban behozta a Debrecent, és kettőjük között nyílt maradt a verseny, de a dobogóra egyelőre egyikük sem léphet fel.

NB I, 27. forduló Péntek Debrecen–Puskás Akadémia 0-1 (0-0), Nagyerdei Stadion, 3726 néző, jv.: Bognár T. Gólszerző: Zahedi (94.). Kiállítva: Ferenczi (Debrecen, 88.) Szombat Kecskemét–ZTE 14.30 Mezőkövesd–Vasas 17.00 Ferencváros–Honvéd 19.30 Vasárnap Kisvárda–Fehérvár 15.30 Újpest–Paks 18.00

Borítókép: Spandler Csaba lába nem érte el Varga Kevinét, ezért nem is járt a büntető (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)