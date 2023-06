A vérző tarkójú olasz nem akart fetrengeni, és azt is elmondta, miért nem

A hét első angol–olasz párharcát, a Konferencialiga döntőjében a Fiorentinát 2-1-re legyőző West Ham United nyerte. A mérkőzés első félideje hagyott némi kívánnivalót maga után, nem különösebben forogtak veszélyben a kapuk, és állt a játék, de nem a VAR vagy egyéb vitatott döntés miatt. A firenzeiek játékosa, Cristiano Biraghi tarkójét elöntötte a vér miután egy szögletet készült elvégezni, de erre csak hosszas ápolás után került sor. Az angol drukkerek sörös poharakkal és elektronikus cigarettával dobálták meg az olasz középpályást. A sértett nem felejtette el az eseményeket, szóba hozta ezt az értékelésében. – A tettek önnmagukért beszélnek, nem hiszem, hogy bármit is kellene mondanom. Én futballozni akartam, nem fetrengeni. Nem az én feladatom, hogy megítéljem a szurkolókat, de remélem, valaki foglalkozik ezzel az esettel –idézte az olaszt a Football Italia. Biraghi „sokkal többet is kihozhatott volna” az esetből, ha nem kel fel a földről. Akár fel is függeszthette volna a mérkőzést a játékvezető, és a Fiorentinának ítélték volna a győzelmet, Biraghi azonban felkelt a földről, és szarkasztikus megoldást választott, megtapsolta a kapu mögötti szektorban hlyet foglaló huligánokat.

Bowden ünnepelt Fotó: Giuseppe Maffia/NurPhoto/ AFP

Jarrod Bowen is tapsolt. A győztes gól szerzője a kilencvenedik percben villant, majd a meccs után dicsérte a gólpasszt adó csapattársát, és megosztotta a gondolatait. – Boldog vagyok, ennél jobban nem tudom szavakba önteni az érzéseimet. Ez az idény sem nekem, sem a csapatnak nem sikerült valami jól, de most a mennyekben érzem magam. Ami a gólt illeti, az ember tíz beindulásból egyszer kapja meg így a labdát. Volt időm átgondolni, magabiztos voltam, ám amikor bement, fogalmam sem volt, mit tegyek… Pályafutásom legnagyobb meccse volt – lelkendezett a 26 éves angol csatár. Hozzátette, hogy alighanem kinevette volna az illetőt, aki 2020-ban a West Hambe igazolásakor megjósolja, hogy bemutatkozik az angol válogatottban és győztes gólt szerez egy európai kupadöntőn.

Bowen edzője, a korábbi Manchester United-menedzser, David Moyes nagyobb összefüggésben elemzett. – Elég régóta vagyok már a futballban, de ilyen pillanatok ritkán adattak meg. Talán nem pontosan úgy alakult a döntő, ahogyan elterveztük, de veretlenül zártuk az európai idényt, és erre nem találok szavakat, ez hihetetlen. A következő idényben az Európa-ligáabn indulunk, és megint csak lebilincselő élmény lesz – idézte az UEFA hivatalos honlapja a skót menedzsert.

Konferencialiga-döntő: Fiorentina (olasz)–West Ham United (angol) 1-2 (0-0)

Prága, Fortuna Aréna, 17 363 néző. Vezette: C. Del Cerro (spanyol). Gólszerzők: Benrahma (62. – 11-esből), Bowen (90.), illetve Bonaventura (67.).

Borítókép: Biraghi túlélte a dobálózást (Fotó: AFP)