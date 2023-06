Idén is idegenben ünnepel a bajnok, ezúttal a Veszprém

Két bombával kezdődött a második félidő: Bodó majd Garciandia góljával lett négy gólos a szegedi előny. Vajlupau csökkentette a távolságot. Cupara nem tudott segíteni és a hetesekhez érkező Corrales sem tudta megtolni a Veszprém szekerét. Lauge állt a sereg élére egy pontosan végig vitt egyéni akcióval. Majd az egyenlítés volt a tét, Vajlupau hetesével 17-nél érte utol ellenfelét a Veszprém.

Remili és Blonz Fotó: Ujvári Sándor/MTI

Pastor időt kért. Az első félidőben, négy gólos veszprémi vezetésnél ez bejött. Úgy tűnt, most is ül a Mister gyorstalpalója: Bánhidi villanása után jött az egyenlítő gól a fehérorosz szélső, Vajlupau révén. Elisson góljával visszavette a vezetést a Veszprém. Majd Lauge hozzátett még egyet, s mivel a Szeged sorozatban három technikai hibát mutatott be támadásban, hatalmas esély nyílt a kihívó Veszprém előtt. A három gólos vezetésért támadhatott, és Vajlupau nem is hibázott. 21-18 volt kevesebb, mint negyedórával a vége előtt.

Sőt, Cupara egész pályás góljával már négy volt a különbség a vendégek javára. Eldőlt? 24-20-as vendégelőnynél kikérte az utolsó idejét is Pastor. Átállt a hét a hat elleni támadó játékra a címvédő, gyors gólokkal tudott volna zárkózni. Cupara egy újabb bravúr után megint megpróbálkozott az egész pályás góllal, de ezúttal hibázott, A sietség helyett kifizetődőbb lett volna a kivárás. De ez is belefért.

A hét a hat elleni játék meghozta a kívánt hatást, gólokat ért el a Szeged, de a védekezését nem tudta stabilizálni a címvédő. A hajrában hiába kapaszkodott, nem tudott visszajönni a Szeged. Ahogy a legutóbbi két alkalommal, idén is idegenben ünnepelt a bajnok. A mindent eldöntő harmadik meccset 31-27-re nyerte meg a Veszprém.

Hat év után duplázott, a Magyar-kupa mellett a bajnokságot is megnyerte az Építők.

A Veszprém ünnepelt a végén Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Juan Carlos Pastor, a Szeged edzője bajnoki ezüstéremmel távozik Szegedről a szezon végén.

Férfi kézilabda bajnoki döntő: OTP Bank-Pick Szeged–Telekom Veszprém 27-31 (14-12)

Az egyik csapat második győzelméig tartó párharc végeredménye: 1-2.

Borítókép: A Pick Arénában ünnepelt a Veszprém (Fotó: MTI )