Jók a rúgói, gyors és erős – a hazai vb-re ugrana az atléta

Mint a versenyszámok többségében, úgy a női távolugrásban is igen magasra emelte a Nemzetközi Atlétikai Szövetség a szintteljesítés mércéjét azon versenyzők előtt, akik részt szeretnének venni az augusztus 19-én kezdődő budapesti atlétikai világbajnokságon. Ékes bizonyítéka ennek, hogy miközben az Eb-bronzérmes Vaszi Tünde magyar rekordja 686 centiméter, utódai csak akkor érezhetik teljes biztonságban magukat és készülhetnek fel a nemzeti színek képviseletére, ha legalább 685-tel tudnak kirukkolni, vagy ideális esetben még igazítani is tudnak az országos csúcson.

Lesti Diánának van a női távolugróink közül a legnagyobb esélye, hogy részt vegyen a vb-n Fotó: Zsigmond László

Erre a bravúrra pillanatnyilag a 25 esztendős Lesti Diána tűnik a legesélyesebbnek, miután június 8-án Budapesten 675 centiméterre javította az eddig legjobbját, amelynek véletlenségét az elmúlt vasárnap Nyíregyházán 672-vel zárta ki. Dömötör Balázs tanítványa az európai rangsor negyedik helyére került, de a világranglista legjobb tizenötjének tagjaként is bizakodva tekinthet előre. Örülhet annak, hogy két olyan hazai vetélytársa is akad, akik lankadatlanul kemény munkára sarkallják, nevezetesen a 30 éves Nguyen Anasztázia, valamint a Diánánál egy évvel fiatalabb Bánhidi-Farkas Petra. Két olyan rivális, akik hozzá hasonlóan 670 centiméternél is jobb eredménnyel büszkélkedhetnek. Ebből azt is ki lehet olvasni, hogy a női távolugrás lett a magyar atlétika egyik húzóversenyszáma.

– Óvatosságra int, hogy a budapesti világbajnokságtól két hónapnál is több idő választ el, de a legutóbbi eredményeim azt bizonyítják, hogy a nehéz időszakokat magam mögött hagyva sikerült újra elkapnom a fonalat – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak a TSC Geotech atlétája. – Jó kimondani, hogy az európai vetélytársaim közül jelenleg csak hárman előznek meg, ilyenkor viszont nem szabad visszavenni a munkából vagy elszállni.

Az eredményesség három összetevője közül Lestinek egyben sincs hiánya, ami azt jelenti, hogy jók a rúgói, gyors és erős is, és a képességei kellő egyensúlyba is kerültek.

– Az eredményeim javulásának feltétele a jövőben is a stabilitás, annak bizonyítása, hogy a külföldi és a hazai versenyeken is jó eredményeket tudok elérni, ne rontsak, hanem folyamatosan javítsak az átlagomon. Idén eddig hatszor versenyeztem, négyszer idegenben, kétszer itthon, nem hagyhatom figyelmem kívül, hogy az idei legjobbjaim Budapesten és Nyíregyházán születtek meg. A stabilitáshoz tartozik az is, hogy idén három versenyen is minden kísérletem érvényes volt, más szóval kezdek lécbiztos lenni, ami korábban nem mindig volt jellemző rám. Szeretem azt, amit csinálok, a versenyek tétje feldob, de hogy ezt augusztusban a Nemzeti Atlétikai Központban is bizonyítani tudjam, azért még keményen meg kell dolgozni. Most arra törekszem, hogy stabil 650-es ugrónak érezhessem magamat, mert abból jöhetnek az újabb 675-ök, és remélhetően az annál jobbak is. Időben vagyok, a forma élesítése majd csak később következik, amit most tudok, abban pedig még van némi tartalék – fedte fel Lesti Diána. – Szeretnék bekerülni a magyar válogatottba, hazai közönség előtt találjam szembe magamat pályafutásom eddigi legnagyobb kihívásával. Valami azt sugallja, hogy a részvétel kiharcolása után már felszabadultan fogok versenyezni, és még olyan dolgok is megtörténhetnek velem, amiről eddig csak álmodtam.

Borítókép: Lesti Diána (Fotó: Kovács Márton)