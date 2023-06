Montenegró se tudja, mit kezdjen a balhés legenda tanácsával

A montenegrói válogatott történetének első gólszerzője (azt a meccset Montenegró Magyarország ellen játszotta), a Romában és a Juventusban is megfordult Mirko Vucinic talán nem lenne boldogtalan, ha mégis lenne provokáció. A 2017-ben visszavonult támadó szerint a jelenlegi csapatot túl jó fiúk alkotják. A mostani csapatkapitány, Stevan Jovetic tegnap reagált korábbi csatártársa szavaira.

– Van benne némi igazság, kicsivel agresszívebbnek kell lennünk a pályán, mert láthatóan az vezet eredményre, akkor jönnek a sikerek. Szóval a legfontosabb, hogy kicsivel erőszakosabbak legyünk, és persze, hogy betartsuk a taktikát – fogalmazott a támadó, aki a Herthával idén kiesett a Bundesligából.

Vucinic ugyanakkor szolgáltatott példát arra, hogy túl rossz fiú is lehet valaki a pályán: a Lecce játékosaként öt hónapra eltiltották, amiért inzultálta a játékvezetőt, s az is előfordult, hogy a montenegrói válogatott házon belül elmeszelte a támadót, miután nadrágját lehúzva ünnepelte gólját. Az alábbi incidens megismétlődését persze akár el is fogadná Montenegró, hiszen ez azt jelentené, hogy a hazai csapat gólt lő a magyaroknak.

Hogy áll a magyar válogatott?

Magyarország eddig egy mérkőzést játszott le a selejtezősorozatban, Bulgária ellen 3-0-ra nyert hazai pályán. Ha Montenegró ellen is meglenne a siker, a két esélyesnek kikiáltott csapat, a szerb és a magyar máris egyértelmű lépéselőnybe kerülne a meglepetésre áhítozó riválisokkal szemben.