Indul a Fradi nagy sorozata, itt tényleg nem lehet hibázni

Megszokhattuk már, hogy a mindenkori magyar bajnoknak nincs könnyű dolga, már ami a Bajnokok Ligája-selejtezőt illeti. A 2024-25-ös NB I-es bajnokságot is a Fradi nyerte meg, így a zöld-fehérek állhatnak rajthoz ebben a sorozatban. Ami máris örömteli tény, hogy az elmúlt évek sikeres nemzetközi szereplése miatt a Ferencvárosnak nem kellett az első selejtezőkörben játszania, s most is kiemeltként várta a sorsolást. Amikor kiderült, hogy az örmény bajnok vár a második körben a magyarokra, sokan óvatosságra intettek. Ez nem is feltétlenül annak szólt, hogy az ellenfél örmény. Sokkal inkább a körülményeknek, a nagy távolságnak, a fárasztó utazásnak, s annak, hogy ebben a szakaszban tényleg nem lehet hibázni. Már annak a csapatnak biztosan nem, amely a BL-főtáblát célozza meg.

Robbie Keane, a Fradi edzője így szeretne örülni az örményországi meccs után

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor

Ha továbbjut a Fradi, már biztos a csoportkör

A Konferencialigában legalábbis. Az FC Noah elleni sikeres szereplés és a BL-selejtezőben való továbblépés jutalma az lenne, hogy ebben az esetben a Fradinak a harmadik számú európai kupában, a Konferencialigában már biztos lenne a csoportkör. Ez úgy lehetséges, hogyha a magyar bajnok a BL-selejtező harmadik körében kiesne, s a következő körben az Európa-liga-rájátszást is elbukná, akkor érkezne meg a Konferencialiga főtáblájára. De ismerve a Fradit és Robbie Keane edző mentalitását, ők ennél magasabb célokat fogalmaznak meg.

A magyar bajnok hétfőn délelőtt még Budapesten edzett, majd repülőre ült és Örményország felé vette az irányt. Miközben a csapat úton volt, az UEFA megejtette a BL-selejtezők harmadik fordulójának párosítását. Amennyiben a Ferencváros kiejtené örmény ellenfelét, akkor vagy a horvát bajnok Rijeka vagy a bolgár aranyérmes Ludogoretz következne. Robbie Keane azonban ezzel most még egyáltalán nem akart foglalkozni.

– Ez egyáltalán nem érdekel, csakis a keddi meccs – jelentette ki a sorsolásra reagálva Robbie Keane a magyar klub örményországi sajtótájékoztatóján, ahol mások mellett azt is elmondta, hogy szerinte jól sikerült a zöld-fehérek felkészülése.

Keményen dolgoztak a fiúk, hogy meglegyen a befektetett munka gyümölcse. Az új játékosok is mindent beleadtak, hogy bekerüljenek a csapatba.

Nehéz meccsre készülök, ezen a szinten nincsenek könnyű mérkőzések. Kielemeztük az ellenfél erősségeit és gyengeségeit, tudjuk, hogy vannak technikás játékosai, de nem szabad egy-egy játékosra külön koncentrálnunk. Láttuk a Noah korábbi mérkőzéseit, és készen állunk a keddi találkozóra.

A Fradi játékosa, Stefan Gartenmann a következőket mondta: – Természetesen nagyon várjuk a keddi mérkőzést, ez lesz az első meccsünk az idényben. Nagyon jó a hangulat a csapatnál. Annál jobb motiváció nem kell, minthogy a legnagyobb dologért játszhatunk, a Bajnokok Ligájába való bejutásért. Vannak új játékosok, akik szintén nagyon motiváltak, hogy megmutassák magukat. Mindent bele kell adnunk. Edgar Szevikjannak köszönhetően van arról elképzelésünk, mire is számíthatunk az örmény futballistáktól.

Stefan Gartenmann (a labdával) bizakodva várja az örmények elleni csatát

Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Az örmény újságírók Keane-t az FTC örmény futballistájáról, a 23 éves támadóról, a tavaszi idényt kölcsönben töltő Edgar Szevikjanról is kérdezték.

– Edgart nagyon jó játékosnak tartom, amikor én idejöttem, ő éppen nem volt a csapat tagja, de miután visszajött, mondtam neki, hogy a keret tagja lesz. Technikás futballista, jó az egy-egy elleni szituációkban is, képes pluszt hozzáadni a csapat teljesítményéhez – magyarázta Keane.

Hogy Szevikjannal vagy nélküle kezdi-e meg a 2025/2026-os évadot az FTC, az egyelőre kérdéses, az viszont nem, hogy a zöld-fehérek teljes idényét meghatározhatja a Noah elleni párharc kimenetele.

Egyet nem szabad megtenni: nem szabad lebecsülni az ellenfelet. Az FC Noah együttese a 2024-25-ös nemzetközi kupaszezonban ott volt a Konferencialiga főtábláján. A 36 induló csapatból a 31. helyen végzett, azaz nem jutott be a tavaszi folytatásba. A végső győztes Chelsea Londonban 8-0-ra verte meg az örményeket.

Egy rettenetes emlék az FC Noah számára, amikor a Chelsea 8-0-ra verte meg őket Londonban

Fotó: AFP/Glyn Kirk

Egyetlen győzelmüket még az első fordulóban a cseh Mladá Boleslav ellen érték el (ez volt az a cseh csapat, amely a Paksot búcsúztatta), de szereztek egy pontot még hazai pályán az izlandi Vikingur Reykjavik ellen.

Rutinos spanyol bírót küldött Örményországba az UEFA

Ezt az örményországi selejtezőt az a Ricardo de Burgos Bengoetxea fújja majd. A spanyol játékvezető ténykedése mellett még nem tudott korábban nyerni a magyar bajnok.

A 39 éves sípmester fújta 2018-ban az 1-1-re végződő Ferencváros–Maccabi Tel-Aviv El-selejtezőt, valamint a 2022-ben 2-1-es Slovan Bratislava-győzelmet hozó BL-selejtezőt is.

A 39 éves játékvezető hazájában rutinosnak számít. Ő vezette azt az áprilisi spanyol Király-kupa-döntőt, amelyen a Barcelona 3-2-re legyőzte a Real Madridot, és jómaga központi szereplő lett. Történt ugyanis, hogy a királyi gárdától gólt és tizenegyest is elvett, valamint piros lapot adott Rüdigernek.