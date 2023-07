Szoboszlai Dominik ezért választotta a Liverpool csapatát – összeállt a kép

Amint arról beszámoltunk, a Liverpool kifizeti az RB Leipzig csaapatának azt a hetvenmillió eurót, ami Szoboszlai Dominik szerződésében a kivásárlási záradék, így a magyar válogatott csapatkapitánya a Vörösökhöz igazol.

Szoboszlai Dominik kulcsfigura volt az RB Leipzig csapatában Fotó: MTI/AP/Andreas Gora

– Ez már egy óriási összeg, abszolút világelit. Nagyon örülök és büszke vagyok Dominikra, szerintem ezzel kapcsolatban hasonlóan érez mindenki más is – szögezte le elöljáróban Bogdán Ádám.

A Ferencvárostól távozott, 21-szeres magyar válogatott kapus úgy véli, Szoboszlai tökéletesen megérett erre a lépésre.

– Ez azért nagy váltás lesz, a Premier League a legintenzívebb bajnokság, talán a legtöbb bajnokesélyes csapat is itt van – legalább hat klub lenne bajnok, legalább nyolcan érnének oda a Bajnokok Ligája-pozícióba, és reális esélyük is van rá. De nagyon fontos dolog, hogy Szoboszlai annak idején a Red Bullba került, majd a Leipzig meg Bundesligába jutott, aztán stabilan BL-be is, ezáltal tökéletesen megérett erre a váltásra, nem véletlenül fizetnek ki valakiért ennyi pénzt. Aki közelről foglalkozik ezekkel a dolgokkal, és ez nyilván a Liverpoolnál így van, az látta azt, hogy érdemes befektetni ebbe az üzletbe.