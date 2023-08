A budapesti atlétikai világbajnokság és az ellopott kvóták

S akadhatnak olyanok is, akik több számban kvótabirtokosok, de nem élnek mindegyik lehetőségükkel: a női 400 gát címvédője és világcsúcstartója, Sydney McLaughlin-Levrone versenyez a magyarországi világbajnokságon, de eddigi fő száma helyett 400 síkon. Mivel a címvédőnek szabadkártyát biztosít a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA), azokban a számokban, ahol ezzel nem él a tavalyi bajnok, máris felszabadul egy hely, amelyet a ranglistáról töltenek fel.

Van olyan eset is, amikor a sportoló indulna szívesen, de mégsem kapja meg a lehetőséget. A brit atlétikai szövetség ugyanis úgy döntött, hogy csak azokat a sportolóit nevezi a világbajnokságra, akik vb-szint teljesítésével kvalifikálták magukat. A britek így sem kicsi, 51 fős csapattal érkeznek Budapestre, viszont akad néhány elégedetlen atlétájuk, akik a világranglista alapján befértek volna a mezőnybe.

Nem a szövetségnek kellene erről döntenie. Úgy érzem, meglopnak engem

– mondta Lina Nielsen, aki a ranglista alapján 400 gáton a mezőny tagja lehetne, de a vb-szinttől idén hat századmásodperccel elmaradt. A britek szigorú rendszerének áldozatául esett Josh Zeller is, pedig ő tavaly, a eugene-i világbajnokságon döntőt futott 110 gáton.

Kik lesznek a budapesti atlétikai világbajnokság magyar résztvevői?

Ami néhány brit sportolónak keserű pirula, az másoknak esély. Női rúdugrásban Klekner Hanga első várakozó, azaz egy hellyel maradt le a kvótáról a ranglistán. Ám ott van előtte vb-szint nélkül a brit Holly Bradshaw, így biztosra vehető, hogy Klekner is ott lesz a mezőnyben. Hasonlóan kerül az indulók közé Lesti Diana távolugrásban, igaz, neki nem is lett volna szüksége a szigorú brit követelményrendszerre, mert ennek a számnak a címvédője, a német Malaika Mihambo is azok közé tartozik, akik sérülés miatt nem indulnak a budapesti vb-n.

A magyar atléták közül öten teljesítették a világbajnoki szintet: Molnár Attila (400 m), Kozák Luca (100 m gát), Kéri Bianka (800 m), Madarász Viktória (35 km gyaloglás) és Halász Bence (kalapácsvetés). Utóbbi jelenti az egyetlen reális éremesélyünket – persze minden kellemes meglepetést örömmel vennénk – a hazai világbajnokságon.